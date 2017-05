Mobilizare

Pe esplanada din centrul municipiului Fălticeni s-a desfășurat la finele săptămânii trecute evenimentul Pactul pentru Tineri (Act for Youth), organizat de Partidul Socialiştilor Europeni (PES) și Partidul Social Democrat împreună cu PES Activists Suceava, parte a unei campanii europene de implicare socială. Președintele PES Activist Suceava, Gabriel Costache, a declarat că scopul principal al programului este acela de a mobiliza și implica mai mult noile generații în viața publică, dar și de conștientizare a problemelor cu care se confruntă tinerii.

„Sunt bucuros că am fost ales ambasador european al Pactului pentru Tineret lansat de Partidul Socialiștilor Europeni, pact ce va revoluționa politicile europene pentru tineri din țările membre. Sunt convins că la Fălticeni, împreună cu primarul orașului, cu o parte dintre consilierii locali, cu tinerii din TSD Fălticeni, cu colegii mei din România și din Europa, am reușit să punem bazele realizării Pactului european Pentru Tineri. Act for Youth are ambiția să schimbe modul deloc optimist în care tinerii percep viitorul lor și oportunitățile lor, pentru că toți membrii partidelor din Europa spun că tinerii din ziua de astăzi sunt neinteresați de politică. Dar noi vrem să creăm un plan pentru toți tinerii din Europa, pentru a fi atrași de politică și a avea o politică. Trebuie să spunem că în planul european se integrează și inițiativa PES Activists România, denumită <Șansa la cultură>, pe care am lansat-o în urmă cu un an în județul Suceava și prin care dorim creșterea accesului la cultură pentru tineri. Cultura contribuie la promovarea coeziunii sociale, precum și la creșterea solidarității și implicării tinerilor în rezolvarea problemelor sociale, elemente absolut necesare în orice democrație sănătoasă”, a spus Costache.

Cu această ocazie, primarul de Fălticeni, Gheorghe Cătălin Coman, a prezentat programul local pentru tinerii fălticeneni. ”Este o inițiativă a social-democraților europeni, și anume realizarea unui pact european pentru tineri, o acțiune care anul acesta a început și aici, în Fălticeni, ocazie cu care noi am prezentat programul nostru local pentru tinerii fălticeneni. Sigur, idei din programul nostru local vor fi preluate de structura europeană a Partidului Social Democrat, PES Activists, pentru a fi promovate și la nivel european", a declarat Coman.

Astfel de acțiuni au fost organizate și în alte 13 orașe din țară. La nivel european campania ”Act for Youth! The European Youth Plan” s-a desfășurat simultan în 73 de orașe din 23 de țări europene. Planul pentru Tineri are patru piloni. Unul se referă la locurile de muncă, al doilea la educație, al treilea la cultură și ultimul la introducerea unei Garanții Europene pentru copii.