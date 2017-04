Reconfirmare

Liderul Organizaţiei Judeţene Suceava a PNL, Gheorghe Flutur, a fost ales pentru un nou mandat de patru ani la conducerea liberalilor suceveni. Conferinţa Judeţeană de Alegeri a PNL Suceava a avut loc sâmbătă, în sala mare a Casei de Cultură, în prezenţa a aproape 1.000 de liberali, respectiv parlamentari, primari, consilieri judeţeni şi locali, simpli membri de partid, alături de care a fost prezent şi prim-vicepreşedintele la nivel naţional al partidului, Cătălin Predoiu. Gheorghe Flutur a fost singurul candidat pentru funcţia de preşedinte al Organizaţiei Judeţene Suceava a PNL, el obţinând 977 de voturi din cele 984 exprimate.

Tot sâmbătă, în cele două funcţii de prim-vicepreşedinte la nivel judeţean au fost aleşi deputatul Ioan Balan, care se va ocupa de domeniul strategii politice şi comunicare, şi primarul Sucevei, Ion Lungu, acesta având răspunderi în domeniul politicilor publice. Delegaţii la conferinţa de alegeri au mai ales şi opt vicepreşedinţi, respectiv Dumitru Pardău, Adrian Popoiu, Mihăiţă Negură, Gheorghe Niţă, Vasile Tofan, Vasilica Miron, Ovidiu Doroftei, Radu Surugiu. Tot sâmbătă s-a ales şi trezorierul PNL Suceava, Sorina Barbu, preşedintele Comisiei de Arbitraj, Georgiana Anca Tabarcea, şi preşedintele Comisie de Revizie şi Control, Corneliu Cezar Crăciunescu.

Ca membri în Biroul Permanent Judeţean au fost aleşi Vasilică Băiţan, Ilie Boncheş, Dan Chidoveţ, Gheorghe Coroamă, Graţian Gherghel, Dorel Guliciuc, Cristian Irimie, Decebal Dumitru Isachi, Ioan Moraru, Tudor Plăcintă, Tiberiu Prodan, Gelu Puiu, Tudorel Titianu şi Tudor Zdrob.

Flutur: Trebuie să apărăm judeţul Suceava pentru că simt că am căzut într-un con de umbră

În susţinerea candidaturii sale, Gheorghe Flutur le-a propus liberalilor şi cetăţenilor suceveni un proiect pentru continuarea modernizării judeţului, „cu toate motoarele pornite”, iar pentru PNL Suceava, un proiect pentru câştigarea tuturor alegerilor care urmează, cele europarlamentare şi prezidenţiale din 2019, şi cele locale şi parlamentare din anul 2020.

„Nu candidez pentru o funcţie într-o panoplie. Candidez pentru că merită să discutăm în continuare de dezvoltarea judeţului mult mai apăsat. E nedrept să se vorbească despre o autostradă care nu mai ajunge aici la noi sau de un drum pe patru benzi care până anul trecut venea cu viteză până la Suceava, iar acum nu mai vine. Şi trebuie să vorbim mai mult despre perspectivele de dezvoltare ale acestui judeţ. Asta trebuie să le propunem noi sucevenilor: dezvoltare, locuri de muncă, pentru ca judeţul Suceava, Bucovina, să reprezinte ceva la nivel naţional. Mai mult, se apropie Centenarul Marii Uniri şi nu văd să se întâmple ceva la Bucureşti în acest sens. Iar noi trebuie să apărăm judeţul Suceava şi Bucovina, pentru că din nou simt că am căzut într-un con de umbră”, a spus Gheorghe Flutur. El a adăugat că personal nu va candida pentru o funcţie la nivel naţional la viitorul congresul al PNL, însă va solicita ca Suceava să fie bine reprezentată în viitoarea structură de conducere naţională.

Liderul PNL Suceava a subliniat că acest partid trebuie să continue parteneriatul cu actualul preşedinte al României, Klaus Iohannis, pentru ca în 2019 să recâştige această funcţie. Alte obiective obligatorii pentru PNL Suceava propuse de Gheorghe Flutur au fost şi câştigarea alegerilor europarlamentare cu un scor cât mai mare, dar şi a celor locale şi parlamentare.

Gheorghe Flutur a ţinut să mai precizeze că deşi PNL conduce la nivelul judeţului Suceava, Guvernul de la Bucureşti este de o altă culoare politică, motiv pentru care în perioada următoare va face uz de toată diplomaţia, insistenţele şi demersurile pentru a obţine pentru judeţul Suceava „ceea ce merită”. „Suceava este un judeţ foarte important şi trebuie să ne facem auzit glasul. Şi promit că voi reprezenta, prin dumneavoastră, această voce pentru judeţul Suceava”, a spus liderul liberalilor suceveni. În discursul său, Gheorghe Flutur a amintit că în perioada 2008-2012, în care a condus CJ Suceava, sumele atrase în judeţ pentru dezvoltare au fost de peste un miliard de euro. „S-a putut face o diferenţă după ce nu am mai fost noi la conducerea judeţului. Şi adversarii noştri recunosc faptul că ceea ce s-a întâmplat în guvernarea noastră s-a resimţit în bunăstarea cetăţenilor. Din banii atraşi s-au făcut investiţii în infrastructura de drumuri, în aeroport, care acum are 1.000 de pasageri pe zi, dar şi în unităţi şcolare, săi de sport sau reţele de apă şi canalizare. Şi putem să spunem că în guvernarea noastră judeţul Suceava a suferit modificări în sens pozitiv. Nu pot să spun că numai în perioada noastră, dar destul de consistent şi în perioada administraţiei liberale”, a arătat Flutur.

El a declarat că odată cu aceste alegeri, de la Suceava trebuie să fie transmis la nivel naţional un mesaj de unitate în cadrul PNL. „Aici la Suceava fuziunea fostelor PDL şi PNL a fost un model. Dacă în ale părţi se mai vorbeşte de penelişti şi pedelişti, aici la Suceava am fost primii care am grăbit această fuziune, şi acest lucru s-a văzut la alegerile locale, pe care le-am câştigat detaşat. De aceea, îndemnul meu este la unitate, să nu mai vorbim despre noi şi voi”, a transmis Gheorghe Flutur.

Ioan Balan: „Să fiţi mândri că nu aţi lăsat Bucovina pe mâna PSD”

La rândul său, prim-vicepreşedintele PNL Suceava, deputatul Ioan Balan, a ţinut să reamintească de rezultatele foarte bune pe care liberalii suceveni le-au obţinut la alegerile locale de anul trecut, prin câştigarea preşedinţiei Consiliului Judeţean, a majorităţii consilierilor judeţeni, a Primăriei Suceava şi a 45 de primării la nivelul judeţului. „Este o onoare să vorbesc unei echipe de învingători. Să fiţi mândri că nu aţi lăsat Bucovina pe mâna PSD şi să fiţi responsabili pentru încrederea dată de suceveni”, le-a transmis Ioan Balan liberalilor prezenţi la alegeri.

El a subliniat că PNL Suceava are în judeţ o echipă extrem de puternică de aleşi locali, de la preşedintele CJ Suceava, doi vicepreşedinţi ai acestei instituţii, primarul şi viceprimarul Sucevei, 45 de funcţii de primar, precum şi consilieri locali şi judeţeni care sunt aproape de suceveni. „Suntem de departe cei mai puternici. După ziua de astăzi vom fi şi mai puternici, iar fiecare dintre noi va trebui să se lupte pentru suceveni. Pentru aceasta am ales cu toţii să facem politică, pentru cetăţeni. Am toată încrederea că vom reuşi după aceste alegeri să avem cea mai puternică echipă politică formată din prieteni şi camarazi, de care se vor teme toţi adversarii noştri politici”, a spus Ioan Balan.

Lungu îi îndeamnă pe liberali să gândească pozitiv pentru câştigarea viitoarelor alegeri

În acelaşi timp, primarul PNL al Sucevei, Ion Lungu, le-a transmis liberalilor să fie optimişti şi puternici, subliniind faptul că PNL trebuie să fie partidul care să coaguleze şi să reprezinte dreapta politicii, atât la nivelul Sucevei, cât şi la nivel naţional. „Cred că PNL trebuie să fie vârful de lance al unei construcţii de dreapta la Suceava, şi cred că acelaşi lucru se va întâmpla şi la nivel naţional. Toţi cei care vor să vină lângă PNL, principalul partid de dreapta, şi anume PMP, USR şi alţii care se declară de dreapta, să putem face o alternativă viabilă la PSD în anul 2020. Şi sper să avem înţelepciunea ca acest lucru să se întâmple”, a spus Lungu. El a arătat că deşi unii liberali sunt încă pesimişti, îi îndeamnă să devină optimişti şi să se gândească la câştigarea viitoarelor alegeri. El a arătat că în 2000 PSD era mai puternic decât în prezent, şi cu toate acestea, ulterior, la alegerile din 2004, Alianţa DA, formată din PNL şi PD, a câştigat alegerile prezidenţiale şi parlamentare.

„Eu sunt condamnat să judec pozitiv şi optimist. Acum ne pregătim pentru un nou ciclu electoral şi avem o revanşă de luat. Mesajul trebuie să fie pozitiv, şi acesta trebuie să fie: <PNL, victorie la alegerile europarlamentare! PNL, victorie la alegerile prezidenţiale! PNL, victorie la alegerile locale! PNL, victorie la alegerile parlamentare! Aşa să ne ajute Dumnezeu!”, a spus Ion Lungu.

Predoiu: PNL Suceava este un model la nivel naţional

Prezent la conferinţa de alegeri a PNL Suceava, prim-vicepreşedintele partidului, Cătălin Predoiu, a declarat, la rândul său, că această filială judeţeană trebuie să fie luată ca model la nivel naţional, atât prin rezultatele obţinute, cât şi prin modul în care s-a definitivat fuziunea fostelor PDL şi PNL. „Mă aflu aici în cea mai puternică, cea mai performantă organizaţie a PNL. Sunteţi un model pentru PNL şi pentru orice partid din România de centru-dreapta. Aici aţi dat dovadă de cooperare, spirit de echipă, şi aţi demonstrat că puteţi să învingeţi PSD şi că ştiţi să faceţi administraţie, că puteţi genera dezvoltare cu politici de dreapta. Iar Bucovina arată ca o floare, şi politic, şi în infrastructură, şi în mediul de afaceri”, a spus Cătălin Predoiu. El a arătat că noua echipă de conducerea a PNL Suceava reprezintă garanţia că toate succesele obţinute de liberali în judeţ vor continua şi în perioada următoare.

Printre cei care au luat cuvântul la alegerile de sâmbătă s-a numărat şi senatorul PNL Suceava Daniel Cadariu, care a precizat că din punctul său de vedere liberalii suceveni sunt câştigători ai alegerilor parlamentare, trimiţând în Parlament cinci reprezentaţi, al doilea număr după filiala din Bucureşti. Cadariu a subliniat că modul de organizare a PNL Suceava trebuie exportat la nivel central. El a mai arătat că având în vedere performanţele obţinute de PNL Suceava, această filială ar trebui să aibă cel puţin doi reprezentanţi în conducerea centrală a partidului, după alegerile de la nivel naţional. La rândul său, deputatul PNL de Suceava Dumitru Mihalescul a spus că PNL trebuie să demonstreze că poate guverna după principii sănătoase, în comparaţie cu PSD, „un partid comunist”, care nu ştie să construiască. ”PSD ştie să cheltuiască banii care s-au strâns, este un partid care nu a făcut nimic în România şi care nu se ocupă de dezvoltarea mediului economic sau de dezvoltarea infrastructurii”, a spus Dumitru Mihalescul.

În acelaşi timp, primarul din Câmpulung Moldovenesc, Mihăiţă Negură, i-a îndemnat pe viitorii lideri ai PNL să construiască o echipă de conducere naţională puternică, spre binele partidului, în timp ce primarul oraşului Siret, Adrian Popoiu, le-a transmis liberalilor să fie consecvenţi în idei şi principii şi să nu se unduiască la „vântul care bate” dinspre PSD sau ALDE.