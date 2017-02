Declaraţii

Camera Deputaţilor a finalizat de publicat declaraţiile de avere ale celor zece deputaţi care reprezintă judeţul Suceava după alegerile parlamentare de anul trecut. La cei cinci deputaţi ai PSD se evidenţiază colecţiile, obiectele de artă şi ceasurile declarate de Eugen Bejinariu, precum şi sumele pe care acesta le are în numerar. Tot din rândul social-democraţilor sunt şi singurii deputaţi suceveni care nu au nici o datorie la bănci, respectiv Eugen Bejinariu, Alexandru Rădulescu şi Emanuel Havrici.

În ceea ce-i priveşte pe deputaţii liberali, printre cei care au declarat colecţii de artă, bijuterii şi ceasuri sunt Ioan Balan şi Bogdan Gheorghiu, acesta din urmă având şi cele mai mari sume pe care le-a împrumutat în nume personal către PNL. Singurul deputat ALDE Suceava, Alexandru Băişanu, se numără şi el printre colecţionarii de obiecte de artă, dar şi printre cei care au de recuperat sume impresionante de bani, de ordinul sutelor de mii de euro, ca urmare a împrumuturilor acordate unor persoane fizice sau firme.

Eugen Bejinariu are cele mai valoroase colecţii, obiecte de artă şi ceasuri

Aflat la cel de-al patrulea mandat de deputat, social-democratul Eugen Bejinariu deţine două terenuri în intravilanul municipiului Bucureşti, cu o suprafaţă totală de 108 metri pătraţi, cel mai probabil acesta este cota parte din terenul pe care se află cele două apartamente pe care le-a declarat, unul de 201 mp şi unul de 212 mp. Eugen Bejinariu are un singur autoturism, Toyota Land Cruiser, fabricat în 2006. Deputatul PSD de Suceava se remarcă prin colecţiile şi obiectele de artă pe care le deţine, valoarea acestora fiind o estimare pe care a făcut-o singur. Astfel, Eugen Bejinariu are o colecţie de artă (picturi, desene, gravuri etc.), dobândită între anii 1982-2014, cu o valoare de 82.000 de euro, obiecte de artă şi de cult de 3.000 de euro, achiziţionate între anii 1987-2007, obiecte decorative pe care le-a cumpărat în perioada 1982-2013, cu o valoare estimată la 29.000 de euro, precum şi ceasuri în valoare de 11.000 de euro, dobândite între anii 1982-2007.

Eugen Bejinariu mai are şase conturi curente şi un depozit bancar în lei, dolari şi în euro. Conturile curente în moneda europeană au un sold la zi de aproximativ 13.000 de euro, la care se adaugă şi două conturi cu o valoare de 58.411 lei, unul cu o valoare de 743 de dolari şi un depozit bancar cu 1.200 de lei. Deputatul PSD de Suceava a mai declarat că are în numerar 167.000 de euro. El este primul dintre cei trei deputaţi suceveni care nu au nici o datorie la bancă.

La capitolul plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, Eugen Bejinariu a menţionat 13.207 titluri la o bancă şi contribuţia la PSD de 63.000 de lei, pentru campania electorală de la alegerile parlamentare.

Eugen Bejinariu a obţinut venituri de 59.280 de lei de la Camera Deputaţilor, 77.280 de lei din cedarea folosinţei unor bunuri, 96.144 de lei din pensii, 23.158 din dobânzi şi 29.585 de lei din dividende.

Pentru prima dată în Camera Deputaţilor din partea PSD, medicul Maricela Cobuz declară că împreună cu soţul său deţine un teren agricol de 2.390 mp în comuna Mălini. Soţii Cobuz mai au în proprietate o casă de locuit în Mălini, de 70 mp, precum şi terenul aferent acesteia, de 814 mp, un apartament cumpărat în Suceava, de 113,72 mp. În declaraţie a fost trecut şi un apartament în Iaşi, de 43 mp, proprietar al acestuia fiind soţul deputatului Maricela Cobuz. Deputatul PSD de Suceava a declarat şi două autoturisme, un Renault Modus şi un Mitsubishi Colt. Maricela Cobuz are, de asemenea, şi trei conturi curente în lei, valoarea totală a acestora fiind de 58.577 de lei, şi un depozit bancar de 40.295 de lei, ea declarând şi contribuţia de 63.000 de lei pe care a depus-o la partid pentru campania de la parlamentare.

Deputatul PSD de Suceava a mai trecut în declaraţia de avere un împrumut de aproape 6.600 de euro pe care l-a contractat în anul 2012, dar şi altul de 63.000 de lei, contractat de o rudă.

Veniturile din ultimul an fiscal obţinute de Maricela Cobuz au fost de 62.978 de lei şi 1.396 de lei – salarii de la Spitalul Judeţean Suceava, respectiv Universitatea „Ştefan cel Mare”, 306 lei – drepturi de proprietate intelectuală şi 10.294 de lei din activitatea la cabinetul medical individual. În declaraţia de avere au fost trecute alocaţia copilului, de 756 de lei, dar şi veniturile soţului Maricelei Cobuz, de 37.356 de lei şi 8.066 de lei – salarii de la Spitalul Judeţean, respectiv Universitatea „Ştefan cel Mare”, 15.422 de lei – drepturi din proprietate intelectuală, 9.740 de lei şi 937 de lei din activitatea la cabinetul individual şi la o policlinică medicală.

Deputatul PSD Cătălin Nechifor, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Suceava, declară două terenuri agricole cu o suprafaţă totală de patru hectare aflate în intravilanul comunei Ilişeşti, achiziţionate în anii 2004 şi 2008, precum şi 100 de metri pătraţi de teren în Suceava, aferent apartamentului de 98 de metri pătraţi pe care îl are în municipiul reşedinţă de judeţ şi pe care l-a achiziţionat prin credit imobiliar, în anul 2006.

Nechifor a declarat că are trei autoturisme, Toyota Rav4, Seat Altea şi VW Transporter, o remorcă, el menţionând şi un alt autoturism pe care l-a radiat din circulaţie. Deputatul PSD mai are două conturi curente de 23.817 euro şi 5.461,81 de lei, precum şi un depozit bancar de 22.895 de lei.

Şi Cătălin Nechifor şi-a trecut în declaraţia de avere contribuţia de 63.000 de lei pentru campania electorală, la capitolul plasament fiind menţionat şi un împrumut acordat în nume personal către o firmă din Suceava, de 51.165 de lei, precum şi acţiunile cu o valoare de 200 de lei de la aceeaşi societate comercială.

Nechifor a mai declarat şi un împrumut contractat la o bancă în anul 2007, cu o valoare de 36.876,9 lei. Pentru ultimul an fiscal, deputatul PSD a declarat venituri de 38.383 de lei ca preşedinte al Consiliului Judeţean Suceava, 18.562 de lei din salariul obţinut ca director adjunct la o societate comercială, 1.500 de lei primiţi ca indemnizaţie de deputat şi 432 de lei din activitatea de profesor asociat. La acestea se adaugă venituri de 11.000 de lei din activităţi agricole, 3.249 de lei - indemnizaţia de consilier judeţean, 1.530 de lei din activitatea în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică şi 4.050 de lei obţinuţi în calitatea de membru AGA la o societate comercială. Cătălin Nechifor a trecut în declaraţia de avere şi veniturile salariale ale soţiei, de 31.392 de lei, drepturile salariale obţinute în instanţă de aceasta, de 1.113 lei, dar şi contravaloarea unui stagiu de practică, de 8.136 de lei.

Emanuel Havrici nu deţine terenuri sau imobile

În ceea ce-l priveşte pe deputatul PSD Alexandru Rădulescu, acesta a declarat două terenuri pe care le are în intravilanul municipiului Fălticeni, din care unul de 423 mp, deţinut împreună cu soţia sa. Un alt teren, de 9.750 mp, a fost achiziţionat anul trecut de soţia sa împreună cu alte două persoane fizice. Soţii Rădulescu deţin şi o casă de locuit în Fălticeni, cu o suprafaţă de 115 mp, construită în anul 2008. Rădulescu deţine o singură maşină, o Toyota Yaris.

Deputatul social-democrat are în bănci două conturi curente în lei, cu o valoare totală de 17.603 lei, un fond privat de pensii cu o valoare la zi de 14.952 de lei şi un fond social de 74.807 lei. Şi la Alexandru Rădulescu apare contribuţia acordată PSD Suceava, de 63.000 de lei, pentru campania electorală de la parlamentare. Din declaraţia de avere se poate observa că Alexandru Rădulescu nu are nici o datorie, incluzând debite la bănci, ipoteci sau alte garanţii emise.

Alexandru Rădulescu a declarat venituri din salarii obţinut ca vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Suceava, în sumă de 26.424 de lei, la care se adaugă 3.945 de lei din indemnizaţia de consilier judeţean, 7.111 lei din activitatea de profesor la Colegiul Naţional „Nicu Gane” Fălticeni şi 6.595 de lei din activitatea la Primăria Fălticeni. La acestea se adaugă şi salariul de profesor al soţiei sale, de 45.886 de lei.

Cel de-al cincilea deputat al PSD Suceava, Emanuel Havrici, este singurul dintre deputaţii din judeţ care nu are terenuri sau clădiri, rubricile pentru aceste capitole din declaraţia de avere fiind libere. Emanuel Havrici are în schimb două autoturisme, Dacia Logan şi Renault Laguna, precum şi mai multe depozite, conturi bancare şi un fond de investiţii. Astfel, deputatul sucevean a declarat două depozite bancare în moneda naţională, în valoare totală de 96.197,32 de lei, la care se adaugă unul de 14.400 de euro şi altul de 20.769,33 de dolari. Emanuel Havrici a mai trecut în declaraţia de avere un fond de investiţii cu o valoare la zi de 22.369,44 de lei şi un cont curent cu 4.513 lei. Havrici a declarat aceeaşi contribuţie de 63.000 de lei pentru campania electorală de la alegerile parlamentare. Emanuel Havrici nu a declarat că are debite, ipoteci, alte garanţi emise sau bunuri achiziţionate în leasing mai mari de 5.000 de dolari. La capitolul venituri, Emanuel Havrici a declarat atât salariul său de 48.880 de lei, obţinut în ultimul an fiscal, precum şi cel al soţiei, de 18.720 de lei.

Bogdan Gheorghiu este deputatul liberal care a acordat cele mai mari împrumuturi către PNL

Deputatul PNL Ioan Balan declară că deţine în proprietate un teren de 1.122 de metri pătraţi în intravilan, aferent casei de locuit pe care o are în municipiul Suceava, cu o suprafaţă de 184 de metri pătraţi (suprafaţa construită la sol). La acestea se adaugă un garaj, o anexă din lemn şi un foişor din lemn, toate aferente locuinţei sale. Bunurile imobile declarate de Ioan Balan au fost dobândite în anul 2013 prin contract de schimb şi credit imobiliar. Din declaraţia de avere a deputatului liberal reiese că acesta nu are nici o maşină. În schimb, Ioan Balan a declarat că deţine bijuterii, ceasuri şi obiecte de artă pe care a început să le colecţioneze începând cu anul 1995, valoarea lor estimată fiind de 39.000 de euro. La capitolul active financiare, Ioan Balan a declarat că are un card de credit din anul 2009 cu un sold la zi de 82.000 de lei (aceasta fiind limita la cardul de credit). Deputatul liberal sucevean deţine 51,59% din părţile sociale de la o societate comercială din Suceava, cu o valoare la zi de 8.100 de lei.

În ceea ce priveşte datoriile, Ioan Balan a contractat în anul 2013 două credite de nevoi personale, pentru locuinţa menţionată anterior, cu o valoare iniţială de 88.000 de lei, respectiv 100.000 de euro, ambele împrumuturi fiind în derulare. La acestea se adaugă un alt credit de nevoi personale, cu o valoare iniţială de 70.000 de lei.

În declaraţia de avere, Ioan Balan mai declară veniturile obţinute din indemnizaţia de deputat în ultimul an fiscal, de 106.998 de lei, precum şi dividende încasată în sumă de 109.000 de lei.

Fostul primar din Iacobeni, actual deputat PNL de Suceava, Angelica Fădor, a declarat că are în proprietate patru terenuri, dintre care unul este pe numele soţului. Astfel, Angelica Fădor are un teren agricol şi unul în intravilanul comunei Iacobeni, de 2,18 hectare, respectiv 258 mp, ambele moştenite în anul 1996. La acestea se adaugă un alt teren agricol, cu o suprafaţă de trei hectare, situat în judeţul Vaslui, pe care l-a moştenit tot în anul 1996. Pe numele soţului apare un teren în intravilanul comunei Iacobeni, cu o suprafaţă de 1.059 mp.

Angelica Fădor are pe numele său şi o casă în Iacobeni, de 80 mp, pe care a primit-o moştenire, iar împreună cu soţul său mai deţine o casă de locuit, de 168 mp, pe care au construit-o în anul 2011. Deputatul liberal mai deţine două autoturisme, un Dacia şi un Fiat.

În declaraţia sa de avere, Angelica Fădor a trecut şi două împrumuturi acordate în nume personal către PNL Suceava, ca şi contribuţii pentru campania electorală, unul de 63.000 de lei şi unul 5.200 de lei.

Angelica Fădor a mai declarat că are două împrumuturi de la o bancă, unul de 65.000 de lei (din 2015) şi unul de 63.000 de lei, contractat anul trecut.

Singurele venituri obţinute de deputatul PNL Suceava în ultimul an fiscal au fost cele din indemnizaţia de primar al comunei Iacobeni, în valoare totală de 37.676 de lei, ea declarând şi salariul soţului, de 47.757 de lei, şi alocaţia copilului, de 756 de lei.

Aflat la primul mandat de deputat, liberalul Bogdan Gheorghiu a declarat că are în proprietate, prin cumpărare, singur sau cu soţia sa, cinci suprafeţe de teren, dintre care una în Suceava şi patru în comuna Vadu Moldovei. Terenul din Suceava, încadrat la alte categorii de terenuri extravilane, are o suprafaţă totală de 2.289 mp, în timp ce terenurile din Vadu Moldovei, agricole şi intravilan, însumează o suprafaţă de 1,98 hectare. Soţii Gheorghiu mai au un apartament în Suceava, de 129 mp, şi o casă de locuit în Vadu Moldovei, de 282 mp, ambele imobile cumpărate în 2011, respectiv 2010. Deşi nu are nici o maşină în proprietate, Bogdan Gheorghiu se numără printre parlamentarii care au declarat că deţin colecţii de obiecte de artă, bijuterii sau ceasuri. Astfel, deputatul PNL de Suceava are ceasuri primite cadou sau moştenite în perioada 1996-2016, în valoare de peste 8.000 de euro, precum şi obiecte de artă şi de cult (tablouri şi icoane), cu o valoare de peste 30.000 de euro, pe care le-a achiziţionat între anii 1990-2016. La acestea se adaugă bijuterii pe care le-a primit cadou sau le-a moştenit între anii 2000-2016, valoarea lor fiind estimată la peste 6.000 de euro.

Bogdan Gheorghiu a declarat şi un depozit bancar deschis în anul 2014 cu o valoare la zi de 156.861,77 de dolari şi două conturi curente cu un sold total de 27.221 de lei. Pe lângă aceste sume, deputatul PNL de Suceava mai are sume în numerar în valoare de 17.000 de euro şi 10.000 de lei. Gheorghiu a declarat că are un împrumut la bancă de 35.000 de euro, scandent în anul 2022.

Bogdan Gheorghiu este deputatul liberal sucevean care a acordat cele mai mari împrumuturi către partidul pe care îl reprezintă în Parlamentul României. Din declaraţia de avere reiese faptul că Bogdan Gheorghiu a acordat împrumuturi în nume personal către PNL în valoare de nu mai puţin de 59.500 de euro şi 108.000 lei. De asemenea, deputatul liberal sucevean a mai acordat un împrumut unei societăţi comerciale, în sumă de 210.314,10 lei, la aceeaşi firmă el având şi toate părţile sociale, în valoare de 2.100 de lei.

La capitolul venituri obţinute în ultimul an fiscal, Bogdan Gheorghiu a declarat un salariu total de 18.136 de lei, precum şi 63.604 lei din investiţii şi 91.933 de lei din dividendele de la o societate comercială. Bogdan Gheorghiu a mai declarat salariul total obţinut de soţia sa, de 15.086 de lei, şi alocaţia copilului, de 798 de lei.

Un alt deputat al PNL Suceava este Dumitru Mihalescul, unul dintre cei mai importanţi oameni de afaceri din judeţ, dar şi la nivel naţional, fiind cel care a dezvoltat compania Marelvi din Rădăuţi, cel mai important jucător de pe piaţa distribuţiei de produse electronice şi electrocasnice din România.

Din declaraţia de avere reiese că Dumitru Mihalescul şi soţia sa au împreună şapte suprafeţe de teren, din care trei în Rădăuţi, cu un total de 7.500 mp de teren agricol şi 1.514 în intravilan, şi alte două terenuri agricole în Marginea şi Horodnic de Sus, de 5.000 mp, respectiv 8.000 mp. La acestea se adaugă alte două terenuri în comuna Suceviţa, unul agricol de 15.000 mp şi unul forestier, de 9.000 mp. De asemenea, soţii Mihalescul mai deţin o casă de locuit în Rădăuţi, de 326 mp, achiziţionată în 2003, şi două case de vacanţă în Suceviţa, de 328 şi 233 mp, pe care le-au construit în 1994 şi 2015.

Dumitru Mihalescul nu are autoturisme proprii şi nici colecţii de artă. În declaraţia de avere sunt trecute conturile curente pe care le are la bănci, unul de 288,46 de euro şi alte trei conturi în lei, cu o valoare totală de 54.667,54 de lei. Deputatul liberal şi-a declarat şi contribuţia de 63.000 de lei acordată ca împrumut în nume personal la PNL Suceava pentru campania electorală de la alegerile parlamentare.

Dumitru Mihalescul mai are şi un împrumut la o bancă, cu o valoare de 6.285,07 euro.

Deputatul liberal a declarat venituri din salarii ca director general al Marelvi Impex în valoare de 30.426 de lei, precum şi o sumă de 16.100 de lei obţinută din închirierea unui imobil. La acestea se adaugă veniturile soţiei, respectiv salariul de 30.426 de lei, ca administrator la aceeaşi firmă, şi de 999.600 de lei din dividende.

Alexandru Băişanu are de recuperat datorii de sute de mii de euro

Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Băişanu, are patru terenuri pe care le deţine împreună cu soţia sa. Cei doi au un teren în Suceava, cumpărat în anul 2002, cu o suprafaţă de 664 mp, precum şi un teren de 5.000 mp, cumpărat în anul 2013 în comuna Horodnic de Sus. Soţii Băişanu mai deţin două terenuri în intravilanul comunei Suceviţa, cumpărate în anul 2000, unul cu o suprafaţă de 1.654 metri pătraţi şi unul de 14.574 mp. Alexandru Băişanu şi soţia sa mai au în proprietate o casă de vacanţă în Suceviţa, de 400 mp (din anul 2000), o casă de locuit în Suceava, de 460 mp (din 2002), şi un spaţiu comercial, tot în Suceava, cu o suprafaţă de 327 mp, cumpărat în anul 2012. Deputatul ALDE are şi două autoturisme cumpărate, mărcile BMW şi Audi.

Alexandru Băişanu a declarat şi metale preţioase şi bijuterii cu o valoare de peste 50.000 de euro, dobândite în perioada 1999-2017, dar şi obiecte şi colecţii de artă, numismatică şi filatelie, dobândite între anii 1986-2017, şi acestea având o valoare de peste 50.000 de euro. Băişanu a trecut în declaraţia de avere trei conturi curente, toate deschise în anul 2016, unul de 8.958 de euro, unul de 2.881 de lei, iar ultimul cu un sold la zi de 60.049 de lei. La acestea se mai adaugă o sumă de 32.000 de euro pe care a declarat-o ca fiind numerar la purtător.

Din declaraţia de avere depusă de Alexandru Băişanu se remarcă faptul că acesta are nu mai puţin de şase împrumuturi acordate în nume personal, valoarea acestora ridicându-se la câteva sute de mii de euro. Deputatul ALDE a acordat un împrumut de 46.000 de euro unei firme sucevene, alţi 150.000 de euro fiind împrumutaţi către o persoană fizică. O altă firmă din Suceava a împrumutat de la Alexandru Băişanu 100.000 de euro şi 300.000 de lei. Deputatul sucevean a mai trecut în declaraţia de avere şi contribuţia pentru campania electorală de la alegerile parlamentare, de 63.000 de lei, precum şi un împrumut acordat ALDE Suceava, în valoare de 5.760 de lei.

Sumele pe care le are de recuperat sunt de departe cu mult mai mari decât cele pe care Alexandru Băişanu le are de returnat, ca urmare a creditelor şi împrumuturilor pe care le-a făcut pe parcursul anului 2016. Astfel, Băişanu s-a împrumutat cu 53.000 de lei de la o bancă şi cu alţi 40.000 de lei prin CAR.

Pentru ultimul an fiscal, Alexandru Băişanu a declarat venituri de 65.901 lei din indemnizaţia de deputat şi de 34.408 lei din salariul de conferenţiar universitar doctor, în declaraţie apărând şi alocaţiile celor două fiice ale sale.