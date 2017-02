Supărare

Parlamentarii suceveni ai PNL şi-au exprimat dezamăgirea că toate amendamentele depuse de ei, ”vitale pentru judeţ”, la Legea bugetului de stat pentru 2017 au fost respinse. ”Deşi s-a încercat sensibilizarea PSD în legătură cu colaborarea în folosul judeţului Suceava şi al sucevenilor, toate cele opt amendamente depuse de noi, vitale pentru judeţ, au fost respinse de majoritatea PSD - ALDE. Ne-am fi dorit o susţinere pentru rezolvarea nevoilor stringente ale judeţului, atât prin sensibilizarea Guvernului, cât şi a majorităţii PSD-ALDE. Din păcate pentru judeţul Suceava, acest lucru nu s-a întâmplat. Noi, ca parlamentari ai opoziţiei, am făcut tot ce se putea face, începând cu iniţierea şi depunerea celor opt amendamente. Am sintetizat problemele judeţului şi am considerat că este bine să depunem doar opt amendamente, sperând că Guvernul se va putea concentra mai bine asupra lor. Am avut dovada că Guvernul şi majoritatea PSD-ALDE nu au nici o disponibilitate, nici o aplecare, către rezolvarea problemelor, a nevoilor judeţului Suceava”, au transmis parlamentarii PNL Suceava printr-un comunicat de presă.