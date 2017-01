Declaraţii

Senatul României a publicat declaraţiile de avere ale reprezentanţilor judeţului Suceava în camera superioară a Parlamentului. Judeţul Suceava are în Senatul României patru reprezentanţi, doi din partea PSD, Ioan Stan şi Virginel Iordache, unul de la PNL, Constantin Daniel Cadariu, şi un membru ALDE, Ilie Niţă. Din documentele completate pe proprie răspundere se poate observa că senatorii de Suceava au bijuterii de peste 50.000 de euro, mai multe terenuri şi case, inclusiv de vacanţă, conturi bancare şi sume importante împrumutate în nume personal, dar şi datorii de zeci de mii de euro la bănci. Declaraţiile de avere sunt completate şi cu linii de credite şi împrumuturi de la bănci de sute de mii de euro sau de împrumuturi de la persoane fizice de peste 100.000 de lei. Trei dintre senatori, Ioan Stan, Virginel Iordache şi Daniel Cadariu, au menţionat în declaraţiile de avere depuse şi contribuţiile pe care le-au avut la partid pentru campania electorală pentru alegerile parlamentare, de 63.000 de lei fiecare dintre ei.

Ioan Stan are cinci terenuri în Fălticeni, Suceava şi Mălini

Senatorul PSD de Suceava şi liderul organizaţiei judeţene a acestui partid, Ioan Stan, a depus două declaraţii de avere, una la început de mandat, la finalul anului trecut, şi una înregistrată la Senat în data de 6 ianuarie 2017. Ioan Stan a declarat că el şi soţia sa au în proprietate cinci terenuri, toate cumpărate. Astfel, senatorul PSD de Suceava are trei terenuri agricole, din care două în comuna Mălini, unul de 7.955 metri pătraţi, pe care l-a cumpărat singur în anul 1997, şi unul de 4.000 mp, achiziţionat în 2006 împreună cu soţia sa. La acestea se adaugă un teren agricol în Suceava, de 10.000 mp, achiziţionat în anul 2003. Soţii Stan au împreună un teren de 3.600 mp în intravilanul municipiului Fălticeni, achiziţionat în anul 1994. Ioan Stan a mai declarat că soţia sa mai are în proprietate un teren de 14.300 mp, cumpărat în anul 2004, în Fălticeni, zona Spătăreşti.

La capitolul clădiri, Ioan Stan spune că împreună cu soţia sa are în proprietate o casă de locuit în Fălticeni, de 1.356 mp, construită în perioada 1994 – 1998. Pe lângă aceasta, Ioan Stan mai are doar pe numele său un spaţiu comercial de 2.500 mp, la Spătăreşti, pe care l-a cumpărat în anul 1991, şi un apartament de 60 mp, în Iaşi, achiziţionat în 2009. Senatorul PSD mai deţine un autoturism Mercedes, fabricat în 2002, precum şi bijuterii cu o valoare estimată de 6.000 de euro, acestea din urmă fiind dobândite între anii 1980 şi 2010. În ceea ce priveşte activele financiare ale senatorului Ioan Stan, acesta a declarat un cont bancar deschis în anul 2008, de 2.319 euro, un depozit deschis în 2009, de 218.222 de lei, un alt cont din 2016, cu o valoare la zi de 59.478 de lei, dar şi sume în numerar de 140.927 de lei.

Liderul PSD Suceava a precizat în declaraţia de avere că nu are nici un fel de datorii, aici intrând, printre altele, debite, ipoteci sau garanţii emise în beneficiul unui terţ. La veniturile realizate în ultimul an fiscal, Ioan Stan a declarat 40.200 de lei obţinuţi din pensie şi suma de 70.927 de lei pe care i-a primit ca deputat. La aceste sume se adaugă veniturile obţinute de soţia sa, de 17.532 de lei din pensie şi de 9.000 de lei din activitatea de administrator la o societate comercială.

Declaraţia depusă la începutul acestui an de Ioan Stan o completează pe cea de după preluarea mandatului de senator, el adăugând şi contribuţia sa la PSD Suceava pentru campania electorală de la alegerile parlamentare, în sumă de 63.000 de lei.

Virginel Iordache a declarat împrumuturi de peste 100.000 de lei

Cel de-al doilea senator PSD de Suceava, Virginel Iordache, a depus, la rândul său, două declaraţii de avere, la începutul acestui an, la interval de câteva zile. În cea de-a doua, Virginel Iordache declară, la fel ca Ioan Stan, contribuţia acordată PSD Suceava pentru campania electorală de la parlamentare, de 63.000 de lei.

Virginel Iordache a declarat două terenuri, unul dintre acestea, de 2.000 de metri pătraţi, din care deţine jumătate, fiind cumpărat în anul 2003 în intravilanul comunei Dărmăneşti. Un alt teren intravilan, de 1.091 mp, din care are tot 50%, a fost cumpărat în anul 1999. Senatorul PSD mai are în proprietate jumătate dintr-o casă de locuit, de 184 mp, pe care a construit-o în anul 2004, în municipiul Suceava. Singur deţine un apartament de 100 mp şi un garaj de 25 mp, ambele în Suceava, achiziţionate în 2011 printr-un credit ipotecar.

În declaraţia de avere a senatorului Virginel Iordache mai apare un autoturism Audi A4, fabricat în 2008, el declarând că la începutul anului trecut a vândut o altă maşină, tot Audi A4, pentru suma de 3.500 de euro. Iordache nu are bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult sau colecţii de artă. El a menţionat un cont curent deschis anul trecut, cu o valoare la zi de 28.267 de lei. La capitolul debite, senatorul PSD de Suceava a declarat un împrumut contractat în anul 2003 de la o persoană fizică, de 170.000 de lei, şi care este scadent anul acesta. La acesta se adaugă alte două împrumuturi, unul de 90.000 de lei şi unul de 12.000 de lei, scadente în anul 2021, respectiv 2017. Din declaraţia de avere, mai reiese faptul că Virginel Iordache a primit o donaţie de 45.000 de lei de la o persoană fizică.

În ceea ce priveşte venitul anual realizat, Virginel Iordache a câştigat 53.465 de lei din activitatea didactică şi examenele naţionale la Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret” din Suceava, 8.668 de lei din indemnizaţia primită în mandatul de consilier judeţean, 8.421 de lei ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică şi 1.451 de lei din hotărâri judecătoreşti, prin Inspectoratul Școlar Judeţean.

Daniel Cadariu are cinci terenuri şi patru imobile în Gura Humorului şi Păltinoasa

Aflat la primul mandat de parlamentar, liberalul Constantin Daniel Cadariu a declarat că deţine cinci parcele de terenuri, în Gura Humorului şi Păltinoasa. Daniel Cadariu are patru terenuri în intravilanul oraşului Gura Humorului, cu o suprafaţă totală de 3.310 metri pătraţi, dobândite în anii 2010 şi 2014, precum şi o parcelă de 1.280 mp, în intravilanul comunei Păltinoasa, pe care a cumpărat-o în anul 2009.

Senatorul PNL de Suceava mai deţine în proprietate şi patru imobile, toate în Gura Humorului, printre care o casă de locuit de 220 metri pătraţi, construită în anul 1996, şi un apartament de 72 mp pe care l-a cumpărat în anul 2001. La acestea se adaugă o casă de vacanţă în Gura Humorului cu o suprafaţă de 172 mp, construită în anul 2013, dar şi un chioşc de 47 mp, pe care l-a construit în anul 2010. Din declaraţia de avere depusă de Daniel Cadariu reiese că acesta nu deţine autoturisme sau alte mijloace de transport; metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro, şi nici bunuri mobile a căror valoare să depăşească 3.000 de euro fiecare, sau alte bunuri pe care le-a vândut în ultimele 12 luni.

La capitolul active financiare, Daniel Cadariu a declarat că are un depozit bancar deschis în anul 2012, cu o sumă de 45.500 de lei, la care se adaugă un alt cont curent, de 6.270 de lei.

Senatorul PNL a mai trecut în declaraţia de avere un împrumut pe care l-a acordat în nume personal către o firmă privată, în luna noiembrie 2016, valoarea acestuia fiind de 226.361 de lei. Daniel Cadariu a mai declarat că o altă sumă, de 63.000 de lei, a fost contribuţia sa la PNL Suceava pentru campania electorală de la alegerile parlamentare de anul trecut. Senatorul liberal a mai declarat că în luna octombrie a anului trecut a împrumutat de la o persoană fizică suma de 52.330 de lei, iar în luna noiembrie 2016 a împrumutat 12.500 de lei de la o bancă.

Daniel Cadariu mai precizează în declaraţia de avere că în ultimul an fiscal a avut un salariu total de 11.232 de lei ca angajat al unei societăţi comerciale, în timp ce soţia sa a obţinut venituri salariale de 11.052 de lei, ca administrator al aceleiaşi firme.

Ilie Niţă deţine bijuterii de peste 50.000 de euro

Senatorul ALDE de Suceava, Ilie Niţă, are în proprietate şase suprafeţe de teren, atât cumpărate, cât şi moştenite. Astfel, Ilie Niţă deţine 1.150 de metri pătraţi cumpăraţi în anul 1988 în intravilanul oraşului Gura Humorului, la care se adaugă trei terenuri moştenite în judeţul Iaşi, 4,32 hectare de teren arabil şi 0,3 hectare în intravilanul localităţii Movileşti şi alte 0,3 hectare în localitatea Româneşti. Ilie Niţă a mai declarat că are în proprietate alte două terenuri cumpărate în anul 1997, unul de 1.150 de metri pătraţi în Gura Humorului şi unul de 1.024 mp în municipiul Suceava. Ilie Niţă mai are ca proprietăţi o casă de locuit de 230 mp în Suceava şi o casă de vacanţă în Gura Humorului, de 150 mp, ambele construite în anul 1997.

Senatorul ALDE are şi trei autoturisme cumpărate, respectiv SsangYong, Chevrolet şi Mercedes. Ilie Niţă mai menţionează în declaraţia de avere că deţine bijuterii cu o valoare de peste 50.000 de euro, dobândite din anul 2001, însă nu are conturi şi depozite bancare sau alte fonduri de investiţii cu o valoare mai mare de 5.000 de euro, şi nici plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate care depăşesc aceeaşi sumă. În schimb senatorul ALDE declară că s-a împrumutat cu suma de 80.000 de euro de la o bancă din Suceava, credit luat în anul 2006 şi scadent în 2031. La acesta se adaugă şi o linie de credit pe care a luat-o de la altă bancă, suma fiind de 120.000 de euro. În ceea ce priveşte veniturile salariale în ultimul an fiscal, Ilie Niţă a obţinut 42.373 de lei în perioada în care a fost vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Suceava, precum şi 13.219 lei, în calitate de director al unei firme. Ilie Niţă a declarat şi veniturile soţiei, director al unei grădiniţe din Suceava, în sumă de 42.024 de lei, dar şi alocaţia fiului său, de 1.008 lei.