Cristi Manole este un sucevean stabilit cu familia la Paris din 2006. Din 2014 are propria sa afacere în capitala Franței, un atelier de tâmplărie, și face mobilă la comandă. Joacă fotbal la veteranii unui club parizian și antrenează o grupă de copii sub 14 ani. Acum, însă, stă acasă împreună cu soția și cele două fete ale lor.

Cristi ne-a trimis câteva rânduri despre situația din capitala Franței, așa cum o resimt el și familia lui.

“Locuiesc într-o reședință cu 6 blocuri (14 scări - 140 de apartamente). Avem două parcuri destul de mărișoare cu spațiu de joacă pentru copii, parcare marcată pe sol și în fața fiecărui bloc. De marți dimineață (n.r. – 17 martie), când președintele Macron a ordonat <le confinement>, mai exact restricție pentru ieșirile din casă, nici un picior de copil sau adult nu am mai văzut în parc. Mașinile nu s-au mișcat din loc nici măcar una. Cei cărora munca le permite muncesc de acasă, restul, marea majoritate dintre ei, sunt la domiciliu, plătiți. Nu e vorba de șomaj tehnic, pur și simplu firmele suportă salariile știind că vor fi ajutoare din partea statului în această privință, măsuri confirmate în direct la televiziune de președintele Franței. Orice activitate sportivă, reuniuni familiale sau sociale, restaurante, magazine, malluri, centre comerciale, cluburi etc. au fost întrerupte. Sunt deschise magazinele de alimentație, farmaciile, patiseriile. Din când în când mai zăresc câte o persoană care face jogging sau sport pe bicicletă. Oamenii ies doar pentru a merge la farmacie, a face sport sau mici cumpărături nu înainte de a completa un formular tip, cu scopul ieșirii din casă, acea declarație pe proprie răspundere. Ultima oară am ieșit din casă, scurt, la cumpărături. Se intră câte o persoană, restul stau afară la rând cu căruțul, respectând cel puţin un metru distanță între ei. Majoritatea a înțeles și respectă interdicțiile impuse de autorități. Și oricum, poliție și armată, la aproape fiecare intersecție importantă, în fiecare oraș, comună, sat”.

Acum câteva zile, mai scrie Cristi, a fost pentru prima oară în ultimii 40-50 de ani când în Paris nu s-au mai înregistrat ambuteiaje în trafic.

“Sunt sigur că într-o săptămână vom putea vedea stelele deasupra Parisului. Din cauza poluării nu s-au mai văzut”, îmi scrie Cristi.

Franţa se numără printre ţările europene cele mai afectate de COVID-19

Sunt peste 20.000 de persoane diagnosticate, iar bilanțul deceselor era luni seară de 860 - în creştere cu 186 faţă de ziua anterioară. Peste 2.000 de pacienţi se aflau la terapie intensivă.

„Suntem în război împotriva unui inamic invizibil”, le-a spus preşedintele Franței, Emmanuel Macron, conaționalilor săi.