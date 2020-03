#petimpdepandemie

Am vrut să aflăm de la suceveni plecați în străinătate care este situația în zonele în care locuiesc ei, care sunt măsurile luate de autorități împotriva răspândirii coronaviriusul și cum îi afectează pe fiecare dintre ei această pandemie.

Unul dintre primele răspunsuri primite la solicitările redacției Monitorului aparține unei femei de afaceri din Statele Unite, Zorina Alliata, originară din Gura Humorului. Zorina locuiește în Washington, și este president/CEO la Better Karma Publishing, LLC.

“Multe companii au spus să lucrăm de acasă dacă putem. Eu oricum lucram de acasă, fiindcă echipa mea este împrăștiată prin toată lumea şi suntem obișnuiți să ne vedem numai online. Acum şi soțul meu lucrează de acasă. Multe şcoli din zonă s-au închis, a noastră încă nu, dar azi (n.r.-vineri) şi luni sunt închise pentru ședințe cu profesorii, deci şi fiul nostru este acasă. Este foarte ciudat să fim toți acasă tot timpul! Săptămâna trecută am început să anulăm evenimentele mai mari din aprilie şi mai, dar săptămâna asta deja am anulat toate evenimentele chiar şi mici”, ne scrie Zorina Alliata.

Ea este de părere că virusul va îmbolnăvi mulți oameni, dar “idea este să nu ne îmbolnăvim toți deodată”.

Și continuă humoreanca stabilită de mulți ani în SUA: “De aceea se folosește “social distancing” – stai mai mult acasă, izolează-te dacă ești bolnav, nu merge în grupuri mari, dezinfectează-ţi mâinile etc. Chiar dacă mulți tineri şi oameni de vârstă mijlocie nu vor avea simptome foarte grave, cei mai în vârstă sunt foarte vulnerabili şi trebuie să ne protejăm unii pe alții. Am fost la un eveniment săptămâna asta, ultimul cred care nu a fost anulat, într-un grup mic. Nu am dat mâna cu nimeni, deși eu tot încercam, din obișnuință. A fost ciudat, dar toată lumea a fost amabilă şi am glumit, fiindcă nimeni nu vrea să transmită virusul la cineva în vârstă”.