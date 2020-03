#petimpdepandemie

Mircea Alexandru, din Gura Humorului, trăiește în Sydney.

“E duminică, ora 2.30, când vă scriu. Situația mondială și bineînțeles cea din Australia este foarte volatilă. Avem în jur de 250 de bolnavi și 3 morți. Un număr foarte scăzut dacă iei în considerare unde se află Australia, numărul mare al populației, cu origini din toată lumea, și mai ales și plăcerea australienilor de a călători. Părerea mea este ca numărul mic de infecții în emisfera sudică se datorează climei: noi tocmai am ieșit din vară. Dacă am dreptate, îmbunătățirea vremii în emisfera nordică va aduce epidemia sub control. Aici viața este foarte aproape de normalitate. Școlile sunt încă deschise, în weekend meciurile AFL - Australian Football League s-au ținut cu spectator (probabil pentru ultima dată în viitorul apropiat). Formula 1 care ar fi trebuit să aibă loc weekendul ăsta s-a anulat din cauza unei echipe venite din străinătate bolnavă. După cum știi, Tom Hanks și soția sunt bolnavi și internați într-un spital australian - au venit bolnavi din SUA. La noi lumea nu poartă măști, cel puțin în suburbii, restaurantele și cafenelele sunt pline, nu avem încă nici o restricție.

Viața pare normală. Acum 2 săptămâni în urmă a fost nebunia cu hârtia igienică, dar acum s-au liniștit oamenii. Nu știu cât va mai dura “normalitatea”.

Eu personal încerc să ignor știrile sumbre din Europa. Avem o vacanță planificată în septembrie-octombrie de 6 săptămâni in Europa, cu 3 săptămâni în Nordul Italiei. Totul plătit, cu șanse foarte mici să recuperăm ceva în cazul în care nu putem veni.

Trăim cu speranța că totul se va sfârși curând și lumea se va întoarce la “normalitate”, care cu siguranță nu va mai fi aceeași pentru mulți dintre noi.

Numai bine și multă sănătate tuturor!”