#petimpdepandemie

Gabriela Voinea, suceveancă, fostă jurnalistă, locuiește de aproape trei ani în Bahrain, un regat musulman de doar 1,3 milioane de suflete. Coronavirusul a ajuns și acolo.

“Bahrain-ul este cunoscut publicului larg, datorită cursei de F1 care se desfășura, de obicei, în luna martie. Anul acesta se pare că nu se va mai întâmpla, aproape toate statele lumii fiind afectate de acest virus care a hotărât să intre brusc în viețile noastre și să ne dea programul complet peste cap. Sunt 166 de infectați in acest moment, doi in stare critică, restul sunt stabili. Toți pacienții sunt localnici care au călătorit în Iran în februarie, participând la un pelerinaj. Din momentul în care a fost depistat primul infectat, pe 26 februarie, s-au închis imediat școlile, grădinițele și universitățile de pe insulă. Inițial regele a ordonat închiderea școlilor până pe 10 martie, ulterior a revenit asupra deciziei și s-a prelungit termenul până pe 24 martie. Așa că am un copil acasă, care s-a cam săturat de orele online, vrea înapoi la școală, să socializeze, țara vecină, Arabia Saudită, și-a închis granițele, deci și soțul meu stă acasă, nu mai poate să ajungă la birou, iar toate acestea s-au întâmplat la câteva zile după ce părinții mei, care locuiesc în Suceava, au venit la noi în vizită. Toată lumea stă în casă, a înțeles că trebuie să facă asta, ce mi-a plăcut și am apreciat enorm este faptul că nu au dat iama în magazine, rafturile sunt pline mereu, de câte ori merg să-mi cumpăr una-alta pentru casă, urmărim programele de știri - ceea ce nu e neapărat un lucru bun, e de preferat să intrăm pe site -uri oficiale, și să filtrăm informațiile, cât de cât, pentru a nu intra in panică. Așteptăm, cu încredere, temperaturile de peste 27 grade Celsius, pentru că ni s-a spus că acest virus urăște soarele și ne vom putea întoarce la rutina noastră zilnică, vom putea merge din nou la școală, serviciu și, foarte important pentru familia mea, vom putea merge în vacanță luna viitoare, de Paște. Până atunci să încercăm să fim mai disciplinați, să ascultăm de specialiști - dar NU cei de pe facebook - și dacă fiecare dintre noi ar respecta regulile jocului vom ajunge să ne revedem și îmbrățișăm cu cei dragi mai devreme decât orice pronostic o spune”.