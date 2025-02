N-ai economist... vine Dan!

"Ordinea mondială" este titlul lucrării de bază a lui H. Kissinger și în timp a devenit practic substantiv comun, însemnând în esență "starea de fapt a planetei" sub aspect politic, economic, militar, diplomatic, financiar, ideologic, social și chiar cultural. Putem spune că lumea după 1945 funcționează în baza unui set de reguli instituite și acceptate de imensa majoritate a statelor lumii afectate cumplit de război și barbarism. Trebuie remarcat că multe națiuni au uitat lecțiile secolului XX și au reînviat monstrul războiului și al invaziei. Dictatori fără minte și însetați de sânge le conduc! Terorismul și extremismul au preluat ștafeta comunismului și nazismului, fiind copios finanțate de dictaturi (Rusia, Iran, Coreea de Nord, China etc). Iar scopul final al acestor cavaleri ai Apocalipsei moderne este impunerea unei noi ordini mondiale după chipul și asemănarea lor, cum spun românii, respectiv înlocuirea ”forței dreptului” (mondial acceptat) cu ”dreptul forței”, specific dictaturilor.

Războiul Rece pe plan ideologic, militar, diplomatic etc. a fost clar pierdut de regiunile autoritar-comuniste! Revanșa care îi obsedează pe conducătorii autocrați se desfășoară hibrid, respectiv comercial (China), militar (Rusia) sau susținând terorismul (Iran). Mai mult, au apărut lideri fără scrupule, de la Trump până la Victor Orban, care sunt atrași de politicile dictatoriale (cu ”stimulente” probabil!) și care au constituit un fel de "coloana a V-a" pentru "noua ordine mondială". Dictaturile sunt, cred eu, conștiente că nu au șanse în competiția tehnologică și utilizează metode ilegale în dreptul internațional sau setul de "bune practici" instituit după război pentru a se impune pe plan mondial, precum furtul de invenții, folosirea fără drept a cercetărilor, dar și încercarea de a impune monopol pentru o serie de materii prime (litiu, cobalt, pământuri rare etc.) sau componente industriale (baterii pentru autovehicule electrice, panouri fotovoltaice etc.). Au avut succes "de etapă" (China), dar restul "de pe marginea prăpastiei" s-a trezit "din pumni" și ia contramăsuri adecvate. "Războiul comercial" nu poate fi câștigat de China din simplul motiv că este dependentă total de export, adică de SUA și Europa ca piețe de desfacere.

Dacă războiul comercial și de control al resurselor este pe cale de a fi pierdut de țările cu regimuri dictatoriale, intervențiile militare (Rusia în Ucraina) sau promovarea terorismului (Iran) nu au nicio șansă în promovarea "noii ordini mondiale" și eliminarea SUA și Europa din aceasta. Pur și simplu popoarele nu-și doresc o astfel de ordine planetară!

Ce este de făcut în această situație se întreabă cei care gândesc, dar au și forța de a promova viitorul. Sunt excluse "rupturile brutale" în actualele reguli internaționale pentru că ar genera anarhie (vezi protestele în Franța). Instituțiile internaționale trebuie să-și continue activitatea (ONU și agențiile sale, UE, FMI, BM, NATO etc.), iar sistemul financiar trebuie sprijinit, chiar menținând dolarul ca monedă de referință pe plan mondial (cu alte "monede forte" legate de el). Mai mult, organizațiile internaționale care au greșit flagrant (Organizația Mondială a Sănătății, spre exemplu) trebuie reorganizate și recredibilizate! Ordinea mondială postbelică trebuie menținută, dar activitatea tuturor instituțiilor mondiale pe care se bazează trebuie îmbunătățită!

Nu avem ceva mai bun în perspectiva scurtă și medie și "nu dăm foc la cojoc pentru un păduche", cum spun românii!