O carte plină de îngrijorare și iubire față de civilizația europeană, care ne spune unde ne aflăm reamintindu-ne unde am fost și care reușește să restituie conținutului istoric și academic de umanism prospețimea experienței de viață din care acesta s-a născut și în care autorul vede experiența de viață tipică a civilizației noastre: conversația între egali, dezbaterile între prieteni, controversele desfășurate sub semnul civilității. Demnitatea, libertatea, respectul, căutarea sub semnul adevărului, al pietății și al divinității - acestea sunt, potrivit lui Riemen, coordonatele umanismului ca mod de viață. „O carte minunată, de o inactualitate senină, profetică și vertiginoasă“, așa cum remarcă Horia-Roman Patapievici.

Rob Riemen ne oferă o carte excelent argumentată și informată. Într-o epocă în care relativismul amenință să elimine distincția esențială dintre Bine și Rau, Riemen propune o re-evaluare lucidă a tradițiilor intelectuale care sunt fundamentul gândirii anti-autoritare (de la Socrate și Spinoza, la Herzen și Leone Ginzburg). Cartea este un manifest împotriva capitulării morale și un apel pentru rezistența spiritului în raport cu diversele încarnări ale demonismului nihilist.

