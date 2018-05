„Rosarium Philosophorum” este fără îndoială unul dintre textele cele mai importante ale alchimiei medievale. Influența sa ulterioară s-a făcut simțită în special prin imaginile simbolice pe care le conține, probabil cele mai semnificative din întreaga literatură alchimică, prin care se încearcă transmiterea adevărurilor fundamentale ale Ars Magna. Rosariul nu este propriu-zis o lucrare de alchimie; conținutul lui se configurează treptat, pe măsură ce este analizată încărcătura simbolică a imaginilor și sunt aduse argumente sub forma unor citate din opera unor filosofi și alchimiști recunoscuți. Obscuritatea textului și confuza lui alcătuire nu dau impresia unei lucrări de alchimie bine structurate, așa cum vor fi tratatele ulterioare (mai ales cele din perioada rozacriuciană). Centrul de greutate al argumentării nu cade aici pe bogăția de idei a alchimiei spirituale (dezvoltate în secolele următoare de mari alchimiști precum Fludd, Bacon, Flamel etc.), cât mai ales pe redarea simbolică a principiilor Marii Opere. Tratatul pendulează constant între partea grosieră a alchimiei, adică lucrul cu substanțele în vederea transmutării metalelor și alchimia ființei umane, ce urmărește potențarea energiilor corporal-vitale ale omului. Deși fiecare imagine are o semnificație aparte și condensează procese individuale specifice, înțelegerea amplului proces de transmutare care este alchimia presupune analiza simbolică a totalității imaginilor cuprinse în text. „Rosarium Philosophorum” a fost considerat atât de important, încât Carl G. Jung i-a comentat simbolurile și a citat abundent din acest tratat mai mult decât din orice altă sursă alchimică. Interesul marelui savant a fost suscitat mai ales de faptul ca Rosariul tratează alchimia ca pe un proces neîntrerupt de transformare continuă imposibil de prins într-un sistem de gândire rigid. Cu riscul de a ne repeta, nu trebuie uitat că alchimia, așa cum a fost înțeleasă de marile ei figuri, nu e un simplu proces de transmutare a metalelor, ci scopul ei ultim este unul profund spiritual, urmărind prefacerea omului, adică sublimarea constituției sale psiho-fizice într-una spirituală.

