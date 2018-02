„Să nu mă părăsești” poartă în chip evident amprenta specifică a lui Kazuo Ishiguro. Rafinamentul și sensibilitatea autorului dau naștere unei tulburătoare povești de dragoste, ai cărei protagoniști sunt trei tineri care fac parte dintr-o categorie aparte de ființe umane: „donatori”, clone, nimic altceva decât produse de laborator, menite să furnizeze organe de schimb pentru oamenii „adevărați”. Tragic, emoționant, tensionat și cu un final surprinzător, „Să nu mă părăsești” este unul dintre cele mai bune romane ale lui Ishiguro, nominalizat la Booker Prize, National Book Critic Circle Award si Arthur C. Clarke Award și inclus pe lista celor mai bune cărti în The New York Times, Publishers Weekly și în numeroase alte reviste prestigioase.

Acest roman extraordinar și, până la urmă, înspăimântător de inteligent nu are ca subiect numai clonele sau clonarea. El explică de ce nu explodăm, de ce nu ne trezim că într-o zi începem pur și simplu să plângem și să urlăm pe străzi, distrugând totul în cale din pricina senzației acute, insuportabile și absolut personale că viețile noastre n-au fost niciodată ceea ce ar fi putut să fie.

„O carte - remarcă Margaret Atwood - scrisă magistral de un artist remarcabil, care a ales un subiect dificil: pe noi înșine, văzuți printr-o lentilă întunecată”.

Sursa: www.libris.ro