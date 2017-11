Volumul este o ofertă către istoricii mai tineri de a nu abandona istoria politică și de a nu ceda teritoriul lor de activitate diletanților. Personalitatea lui Alexandru Vaida Voevod merita o monografie bine documentată, care să cumuleze cercetările, să valorifice un material documentar amplu.

Intenția noastră, prin publicarea acestui volum consacrat lui Alexandru Vaida Voevod, vine în prelungirea cărții tipărite în 1993 și nu este o reeditare a ei. Timpul scurs până acum a dus la apariția mai multor studii care au avut ca obiectiv analiza unor momente importante din viața sa politică până după înfăptuirea României Mari. Prima parte este dedicată acestei perioade, însoțită de corespondenţa sa cu Cancelaria Arhiducelui Franz Ferdinand, cu Aurel C. Popovici etc. În această primă parte mai este vorba de răspunsuri la scrisorile lui Vaida deja publicate de către Keith Hitchins. Urmează un studiu consacrat demersului lui Aurel C. Popovici și Vaida în vremea Primului Război Mondial la Viena, Geneva și Berlin fără a trece peste conjugarea efortului lor cu Bucureștiul, ceea ce conferă o dimensiune aparte a tot ceea ce au întreprins cei doi prieteni de-a lungul timpului. Punctul central îl reprezintă schimbările de opțiuni în relația cu Budapesta, bazate pe proiectul lui Popovici discutat în studiul respectiv.

Importantă este evoluția lui A.C. Popovici reflectată de ultimele sale scrisori și studii care îi preced moartea prematură la numai 54 de ani. A doua parte o reprezintă dosarul său, întocmit de Siguranța Statului după 1945, la scurt timp de la instalarea guvernului Groza în România.

