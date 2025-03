O carte pe zi: „Să nu mă minți”

Autor: Freida Mcfadden

Traducător: Mihaela Apetrei

Apariție: 2024

Nr. pagini: 318

Editura: Bookzone

După seria-fenomen „Menajera”, regina thrillerelor psihologice, Freida McFadden, a creat un nou roman plin de suspans, pe mai multe straturi și cu întorsături de situații care îți țin mintea într-un vârtej permanent al presupunerilor.

Descoperă romanul perfect pentru o cursă plină de adrenalină. Tulburător, captivant și delicios de sinistru – îl citești cu sufletul la gură până ajungi la finalul șocant.

Descriere

Orice ființă umană este capabilă de fapte îngrozitoare dacă este presată suficient să le comită.

Proaspăt căsătoriți, Tricia și Ethan caută casa visurilor lor. Când aceștia vizitează conacul izolat odinioară a aparținut doctoriței Adrienne Hale, o psihiatră renumită care a dispărut cu ani în urmă, o furtună violentă de zăpadă îi blochează în casă, fără nicio șansă de a mai pleca până la încetarea viscolului.

În căutarea unei cărți care să-i alunge plictiseala până la domolirea furtunii, Tricia descoperă o cameră secretă, în care se află înregistrări audio de la fiecare pacient pe care dr. Hale l-a intervievat vreodată. Pe măsură ce ascultă casetele, Tricia descoperă lanțul de evenimente terifiante care au dus la dispariția misterioasă a femeii.

Tânăra ascultă casetele una câte una, până târziu în noapte. Cu fiecare dintre ele, încă o piesă șocantă a puzzle-ului este așezată la locul său, iar rețeaua de minciuni țesută de Adrienne Hale se dezvăluie încet-încet.

Apoi, Tricia ajunge la caseta finală. Aceea care dezvăluie întregul și înfricoșătorul adevăr.

Ce spun criticii

"Nu începeți o carte de Freida McFadden noaptea târziu. Nu veți putea să o lăsați din mână!" (Natalie Barelli, autoare)

„Încă o dată, Freida McFadden a creat un thriller minunat, cu revelații majore care te vor ține în priză. Ține-te bine de ceva pentru că îți va smulge covorul de sub picioare!" (Caffeine Read Repeat)

„Este cu adevărat definiția imposibilității de a lăsa o carte din mână. Aș fi citit-o într-o singură zi, dacă nu aș fi fost la muncă. Când s-a răsturnat povestea, am rămas fără cuvinte, mi-am dus mâinile la față și am izbucnit în râs." (Natalie Rampling, Curling Up With a Coffee and a Kindle)