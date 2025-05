Produse inovative

Cea de-a VI-a ediție a concursului FIA Food Fest, la care au participat 31 de echipe alcătuite din 107 studenți de licență și masterat ai Facultății de Inginerie Alimentară (FIA), s-a derulat sâmbătă în Corpul E al Universității ”Ștefan cel Mare”(USV) din Suceava. Tematica concursului a constat în crearea de produse alimentare inovative, având ca scop dezvoltarea competențelor studenților în transformarea unei idei într-un produs alimentar care să respecte legislația. Produsele prezentate au acoperit o gamă largă, de la produse de panificație, patiserie, cofetărie, la produse din carne și băuturi alcoolice. Competiția a fost axată, ca în fiecare an, pe reducerea deșeurilor și valorificarea subproduselor din industria alimentară și pe dezvoltarea de produse alimentare pentru persoane cu nevoi nutriționale speciale.Studenții au pregătit mai multe dulciuri în acest an, adaptate tendințelor actuale, adică fără gluten, fără lactoză, cu un conținut scăzut de zahăr. Zahărul a fost înlocuit cu sirop de ștevie, arțar sau agave, iar făina de grâu au înlocuit-o cu făină de orez. În premieră au apărut în concurs produse precum brânzeturi maturate și băuturi alcoolice de fermentație, toate cu ingrediente inedite.Juriul competiției a fost format din absolvenți și colaboratori ai Facultății de Inginerie Alimentară, din cadrul companiilor Danilevici Carn-Prod S.R.L., Auchan Suceava, Agroline Rădăuți, Laktotrio Horodniceni, Five Continents S.A. Botoșani și Crama Jitar.

Prof. univ. dr. Mihai Dimian, rectorul USV, ne-a vorbit despre beneficiile dezvoltării unei astfel de competiții în cadrul USV: ”Am remarcat de-a lungul edițiilor concursului o evoluție calitativă a produselor realizate de studenți, profesorii acumulând experiență în lucrul cu echipe de studenți și finalizarea produselor. Constat astăzi că toate produsele se află într-o formă finală și o prezentare deosebită. În același timp remarc creșterea numărului de companii de profil interesate în participarea la acest eveniment, firme care se implică ulterior și în selecția studenților noștri pentru a fi angajați sau chiar pentru a-și deschide propriile firme. Se vede o acumulare de experiență, o colaborare mai bună cu industria de profil alimentar și totodată o atenție mai mare acordată părții de marketing a produselor.”

Premiile au fost oferite pentru produsele cu grad important de inovativitate

Locul I a fost adjudecat de Sylvan Green Beer, o bere obținută prin fermentarea unui must compus din malț de orz, zer deproteinizat, sirop de muguri de brad, apă și hamei, într-un proces clasic de fabricare a berii. Există însă o modificare semnificativă, acea de înlocuire parțială a apei din etapa de brasaj cu zer alimentar deproteinizat. Siropul de muguri de brad, bogat în uleiuri esențiale cu proprietăți antiseptice și tonice pulmonare, este adăugat înainte de fermentarea primară, conferind produsului o savoare distinctă de conifere, note dulci-amărui, accente citrice și o culoare verde naturală surprinzătoare, datorată compușilor bioactivi din mugurii de brad. Pentru realizarea ei au trudit studenții Serghei Boghiu, lavinia Vasilica Dornescu, Ana Guțu, Daniela Lăzărescu și Antonela Susanu, coordonați de prof. univ. dr. ing. ec. Adriana Dabija împreună cu dr. ing. Ancuța Chetrariu.

Pe locul secund s-a clasat Regal de pădure, un produs din categoria salamurilor emulsionate, obținut din ingrediente naturale: pulpă de căprioară, piept de mistreț, semințe de pin și pudră de hribi. Este un produs bio, cu gust specific de pădure, sărac în grăsimi și vine în întâmpinarea cerințelor consumatorilor ce doresc o alternativă la oferta actuală din piață. A fost creat de studenții Claudia Dana Burlacu, Marina Dumitrița Ciubotariu, Sabina Maria Hanciuc, Andrei Marius Petrariu și Beatrice Andreea Pricop, sub coordonarea prof. univ. dr. ing. Mircea Oroian, dr. ing. Ovidiu Precupeț și șef lucr. dr. ing. Amelia Buculei.

Tot premiul II a fost adjudecat de Berry Ice Cake, un desert vegan rece compus dintr-un blat fin de curmale și migdale, acoperit cu o cremă de afine, caju, produs fermentat din soia și miere. El a fost creat de studenții Rebeca Izabela Naida, Izabela Cristina Neuburgher, Claudiu Mihăiță Rusu și Iasmina Georgiana Stoian, coordonați de șef lucr. dr. ing. Florina Dranca, dr. ing. Daniela Oana Pauliuc și A.C.S. dr. ing. Mariana Spinei.

Un al treilea premiu II a fost acordat desertului vegan Puffy Bee, un produs gluten free, format din 3 trei componente: biscuit, cremă de lime și cocos, peste care s-a montat caviar din miere de mană. Ideea produsului a venit pentru a valorifica mierea de mană ale cărei proprietăți au fost demonstrate recent într-un studiu realizat în cadrul facultății FIA. Produsul a fost realizat de masteranzii Daria Ursachi, Lavinia Tarniță, Petronela Florea și Iustina Strat, coordonați de dr. ing. Daniela Oana Pauliuc, șef lucr. dr. ing. Florina Dranca și A.C.S. dr. ing. Mariana Spinei.

Pe locul 3 s-au clasat echipele realizatoare ale produselor Vis de livadă, Nolee, Urziflor, Vegan Pops și Trufanda Burger.

O competiție care a format viitori ingineri și dovedește motivația tinerilor în găsirea unor soluții inovative

Din juriul competiției a făcut parte Alexandru Fîrcal, fost student, actual inginer în industria alimentară, care a vorbit despre experiența sa: ”Acum trei ani am participat la acest concurs și am câștigat cu echipa mea locul I, cu un produs foarte apreciat de juriu. Acel moment m-a ajutat să ajung inginer într-o importantă firmă de prelucrare a cărnii, iar tot de atunci fac parte în fiecare an din juriul acestui concurs. Încurajez studenții să participe la asemenea concursuri, pentru că niciodată nu se știe de unde apar oportunitățile de angajare, mulți angajatori fiind cu ochii pe facultatea de profil (FIA) și concursul inițiat în fiecare an aici.”

Prof. univ. dr. ing. Mircea Oroian, decanul Facultății de Inginerie Alimentară, a vorbit despre noutățile prezente în concurs: ”Am văzut în premieră aici brânză maturată cu un adaos de lavandă, plantă care a fost introdusă acum în alimentație. Am văzut în premieră în concurs băuturi alcoolice, un Mied care datează de pe timpul dacilor și a fost realizată prin fermentarea mierii de albine, la care au adăugat fructe de pădure sau aronia. Am remarcat de asemenea o bere realizată cu sirop de brad, prin înlocuirea aproape în totalitate a ingredientelor clasice cu altele inovative. Am gustat un salam pe bază de carne de căprioară și mistreț, realizat cu pulbere de hribi, cunoscut pentru conținutul ridicat de proteine. Produsele prezentate au arătat faptul că tânăra generație vrea să se implice și găsește motivația pentru a realiza ceva de calitate, de multe ori în mod inovativ.”

O competiție în mare creștere, care arată rolul tot mai important asumat de această instituție de învățământ superior în promovarea unei alimentații sănătoase.