Atenționare

Specialiștii din cadrul Direcției de Sănătate Publică Suceava au transmis, miercuri, o serie de recomandări legate de mesele de sărbători pentru a evita problemele de sănătate. Astfel, este recomandată evitarea exceselor alimentare, mai ales de către persoanele care până la sărbători au postit. Acestea ar trebui să introducă treptat în alimentaţie produsele de origine animală şi să le consume cu moderaţie. Directoarea DSP, Daniela Odeh, arată că, din cauza cantității mari de colesterol, ouăle trebuie consumate în cantităţi limitate, nu mai mult de două pe zi, alături de legume proaspete de sezon. Pentru vopsirea ouălor se utilizează numai vopsea care are avizul Ministerului Sănătăţii. Carnea de miel, indiferent dacă este preparată sub formă de drob sau friptură, trebuie să fie consumată în porţii rezonabile, cu o bogată garnitură de legume: salată verde, salată de crudităţi, broccoli/conopidă, ciuperci, fasole verde, evitând pe cât posibil garniturile de cartofi, orez sau paste.

O alternativă mai bună ar fi înlocuirea cărnii de miel cu peşte şi/sau pui, care sunt mai uşor digerabile.

Carnea şi legumele ar trebui să fie gătite la cuptor sau la grătar, evitând prăjeala în grăsime (untură, ulei etc.). Bogăția în calorii a dulciurilor face ca și pentru acestea să fie recomandată moderația.

Alcoolul în exces, pe lângă starea de ebrietate, poate duce și la tulburări digestive, cardiace etc. Se recomandă, aşadar, un consum moderat, inclusiv la cafea şi tutun.

După o masă bogată se recomandă mișcare, nicidecum așezarea în faţa televizorului sau dormitul.

„Consumarea alimentelor în exces, mai ales carne de miel şi de porc, preparate tradiţionale - drob, pască, cozonac, ouă roşii, maioneze etc., şi băuturile alcoolice pot duce la dispepsii gastro-intestinale, cu greţuri, balonări, dureri abdominale difuze, scaune diareice etc.; crize de ulcer gastro-duodenal, cu dureri în abdomenul superior, vărsături alimentare, arsuri retrosternale etc.; acutizarea colecistopatiilor cronice, cu manifestarea de dureri în abdomenul superior, greţuri şi uneori vărsături, amar în gură, balonări, diaree etc. și chiar infarct de miocard şi tulburări de ritm cardiac, cu dureri precordiale sau retrosternale, lipsă de aer, palpitaţii, senzaţia de frică etc.”, a precizat Daniela Odeh, subliniind că cei care se confruntă cu simptomele menționate trebuie să se prezinte de urgență la medic.

Asistența de specialitate va fi asigurată în regim de urgență, prin liniile de gardă și UPU/CPU ale spitalelor publice din județ și prin intermediul centrelor de permanență din Ipotești și Straja. Serviciile medicale acordate în cadrul centrelor de permanență sunt gratuite și se adresează tuturor persoanelor care le solicită, indiferent de statutul de asigurat al acestora și indiferent pe lista cărui medic de familie sunt înscrise.

Recomandări pentru achiziția și prepararea produselor alimentare

DSP are, de asemenea, recomandări și în ceea ce privește achiziția, depozitarea și prepararea alimentelor pentru sărbători.

Nu este indicată achiziția de produse alimentare de la vânzătorii ambulanți de pe marginea drumului, ci numai din locuri autorizate, unde produsele sunt păstrate în condiții de igienă, avizate sanitar-veterinar și în termen de garanție, dat fiind faptul că există pericolul toxiinfecțiilor alimentare. Trebuie verificat întotdeauna ca produsele să fie în termenul de valabilitate, mai ales când este vorba de produse perisabile, precum lactate, ouă, carne.

Produsele perisabile trebuie depozitate corespunzător, refrigerate la temperaturile indicate pe etichete, în condiții optime. Înaintea preparării alimentelor și ori de câte ori este nevoie este obligatorie spălarea mâinilor cu apă și săpun. Persoanele care prezintă leziuni sau infecții ale tegumentelor trebuie să evite prepararea hranei. Suprafețele destinate preparării alimentelor trebuie păstrate în condiții de maximă igienă.

Alimentele se vor prepara la temperaturi suficient de mari pentru a distruge microorganismele care le-ar putea coloniza. La prepararea maionezei pentru salate, a cremelor pentru prăjituri se vor folosi doar ouă foarte proaspete. De asemenea, trebuie evitat contactul între alimentele crude neprelucrate și cele pregătite/gătite.