O adevărată oază de relaxare

SABON România, companie specializată în produse premium pentru îngrijirea personală, i-a invitat pe suceveni sâmbătă, 5 aprilie 2025, în magazinul său din Iulius Mall, pentru a celebra împreună bucuria primăverii într-un spațiu cu o atmosferă atemporală, o adevărată oază de relaxare.

Inaugurat vara trecută, cel de-al 21-lea magazin SABON a deschis porți magice către un univers parfumat și colorat, răspunzând astfel dorinței localnicilor de a avea aproape de ei produsele apreciate și de a le încerca într-un spațiu ospitalier și elegant.

SABON, casa care însuflețește inima și simțurile

Prezentă la eveniment, Adina Tkacz, marketing manager la SABON România, ne-a spus că magazinul de la Suceava s-a deschis anul trecut în luna iunie, pentru că existau foarte multe comenzi online din zonă.

„<SABON, the home that enlivens heart and senses> este un slogan proaspăt precum primăvara pe care vrem să o celebrăm alături de clienții noștri fideli, dar și de cei care vor să ne descopere. Pe rafturi pot fi regăsite produsele îndrăgite de public, de la faimoasele uleiuri de duș, scruburi și loțiuni de corp, până la arome pentru casă, toate realizate cu ingrediente naturale de înaltă calitate”, a completat Adina Tkacz.

Sucevenii și nu numai, toți cei aflați în căutarea unui cadou special vor descoperi aici arta ambalajelor impecabile, create cu bun gust și dragoste pentru frumos. Fiecare set-cadou este un gest distins și personal care își va impresiona plăcut destinatarul.

Testare gratuită. Consiliere personalizată

Clienții fideli din clubul Royal Passport care au vizitat în weekend magazinul amplasat în Iulius Mall au avut parte de oferte speciale, surprize și momente prețioase în compania produselor preferate.

În magazinul SABON din Iulius Mall Suceava, clienții pot să testeze gratuit produsele. Există o fântână de testare, ce are apă curentă, astfel că oricine poate testa uleiuri de duș, scrub pentru corp etc., și ulterior să-și aleagă aroma preferată. De asemenea, clienții sunt întâmpinați în magazin de un personal bine pregătit, care are informații despre produse și poate să ofere gratuit consiliere personalizată. Tot în weekend, sucevenii au descoperit în magazinul SABON din Iulius Mall Suceava colecția nouă, de primăvară, ediție limitată, Gama Aromatic Delights.

Despre SABON

SABON a venit pe lume din dragoste pentru texturi şi parfumuri, pentru arta îngrijirii și relaxării, pentru bucuria de a crea şi din dorinţa de a oferi oamenilor momente de relaxare şi magie într-o viață atât de agitată.

SABON înseamnă atenţie până în cel mai fin detaliu acordată ambalajelor, ingredientelor folosite şi combinaţiilor dintre ele, plus o neobosită grijă pentru protecţia naturii şi a mediului înconjurător.

Aromele SABON te învăluie irezistibil, devin o a doua piele, parte din personalitatea ta şi o formă plină de înțelesuri a expresiei personale.

Povestea se scrie zi de zi, pe www.sabon.ro.