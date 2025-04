Eveniment

Sub egida consorțiului NEOLAiA – Transforming Regions for an Inclusive Europe, în perioada 2-4 aprilie, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) va fi gazda unor ateliere de lucru. La întâlnire sunt invitate 15 cadre didactice provenind din cele 8 universități partenere: Universitatea din Bielefeld (Germania), Universitatea din Jaén (Spania), Universitatea din Nicosia (Cipru), Universitatea din Örebro (Suedia), Universitatea din Ostrava (Cehia), Universitatea din Salerno (Italia), Universitatea din Tours (Franța) şi Universitatea de Stat de Ştiinţe Aplicate din Šiauliai (Lituania).

Participanții sunt membri ai echipei de management și ai echipei de implementare a pachetului de lucru nr. 7 din cadrul proiectului NEOLAiA, Towards a plurilingual and intercultural European University, coordonat la nivelul USV de lector univ. dr. Codruț Șerban.

Pe parcursul întâlnirilor de lucru, va fi prezentată o sinteză a activităților derulate până în prezent, supunând discuției și reviziei o serie de documente ce vor constitui baza teoretică pe care se va sprijini întreaga Alianță NEOLAiA, care își dorește depășirea „barierelor lingvistice”, cu scopul de a promova o educație plurilingvă și interculturală. Totodată, reprezentanții universităților implicate în derularea proiectului și partenerii din cadrul USV vor revizui o parte din documentele care vor contribui la o viziune comună la nivelul întregii Alianțe, privind rolul limbii și trasarea unor direcții comune de progres în promovarea plurilingvismului.

Consorțiul universitar NEOLAiA – Transforming Regions for an Inclusive Europe este finanțat cu 14,4 milioane de euro prin programul Erasmus+, inițiativa Universități Europene și reunește nouă universități, într-o rețea cu peste 150.000 de studenți, contribuind astfel la transformarea conectivității regionale prin promovarea transformării digitale, a incluziunii și diversității, într-un context marcat de mobilitate academică extinsă.