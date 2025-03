Mesaj

Șeful administrației județene, Gheorghe Șoldan, le-a mulțumit tuturor celor care, în decursul carierei sale politice, l-au sprijinit și susținut pentru ca în momentul de față să conducă cea mai mare organizație politică din județ, PSD Suceava. Gheorghe Șoldan a fost ales la finalul săptămânii trecute președinte al PSD Suceava.

„Este organizația cu cei mai mulți primari, consilieri locali și județeni, organizația care a câștigat și președinția Consiliului Județean, dar și primăria municipiului reședință de județ. Aveam 17 ani când m-am înscris în PSD.

De la un simplu membru am ajuns președinte al Ligii Elevilor, iar apoi, pe rând, președinte al Ligii Studenților și al Organizației de Tineret a PSD Suceava. În 2020 am devenit deputat, cel mai tânăr parlamentar din istoria județului nostru. Anul trecut, am fost ales președinte al Consiliului Județean Suceava, iar începând de ieri (n.r. sâmbătă) sunt președintele ales al PSD Suceava. Nu am ajuns aici singur. Și nu uit pe nimeni”, a spus liderul PSD Suceava.

El a precizat că le este recunoscător tuturor celor care i-au fost alături, parlamentari și primari social-democrați din județ, colegilor din organizația județeană, conducerii centrale a PSD care a avut și are încredere în el, precum și tuturor celor care i-au fost alături.

„Fără ei, n-aș fi fost aici. Întotdeauna a fost despre echipă, despre oameni care vor să dezvolte județul și fiecare comunitate. Echipa aceasta trebuie să facă mai mult decât să câștige alegeri. Trebuie să câștigăm încrederea cât mai multor oameni. Să-i convingem pe cei care ne-au votat că au făcut alegerea corectă. Și, mai ales, să-i facem să aibă încredere în politicieni pe cei care astăzi nu mai cred în nimeni. Știu că nu va fi ușor, dar n-am căutat niciodată drumul ușor”, a încheiat Gheorghe Șoldan.