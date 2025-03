Vă interesează actele necesare pentru preschimbarea permisului? Aflați că acestea diferă puțin față de cele necesare obținerii permisului, dar veți ajunge în curând în posesia noului dumneavoastră carnet auto cu ajutorul informațiilor de aici.

Mai jos, aveți toate datele necesare legate de serviciile disponibile la clinica Best Medical și documentele necesare pentru a obține fisa medicala de preschimbare permis Suceava într-un timp eficient - mai exact, în aceeași zi.

Lista de documente necesare pe care trebuie să le prezentați

Pentru a putea să obțineți fișa medicală pentru dosarul dumneavoastră auto, veți avea nevoie de o serie de documente, după cum urmează:

● Buletin/Cartea de identitate;

● Permisul vechi (dacă îl aveți);

● Adeverința de la medicul de familie, care să ateste că nu aveți boli cronice.

În cazul în care purtați ochelari de vedere, specialiștii de la Best Medical vă recomandă să îi aduceți în momentul examinării.

Ce este fișa medicală?

Fisa medicala preschimbare permis Suceava este un document care se poate elibera doar de către unități medicale care dețin autorizație. Trebuie să o adăugați în dosarul aferent înscrierii, lângă celelalte documente necesare.

Trebuie să aveți deja fișa medicală în original în momentul în care vă prezentații la Serviciul regim permise și înmatriculări, deoarece aceasta va fi dovada care să ateste că dumneavoastră, în calitate de titular al actului, sunteți apt din punct de vedere medical pentru a deține un permis auto în continuare.

În ce situații vă veți preschimba permisul auto?

Pentru a fi sigur că veți conduce fără probleme imediat ce vă expiră permisul actual, va trebui să începeți demersurile legate de preschimbarea permisului auto actual cu 1-2 luni înainte de data specificată. Dacă veți circula cu permisul expirat, veți risca să plătiți amenzi.

Știați că motivul frecvent de schimbare a permisului este termenul de expirare? Totuși, mai există și alte situații în care veți avea nevoie de un permis auto nou. Care sunt acestea?

● Vă schimbați numele;

● Ați pierdut permisul auto actual;

● Permisul auto din prezent este prea deteriorat și nu mai este conform legii;

● Permisul auto v-a fost furat;

● Permisul auto v-a fost anulat din cauza anumitor infracțiuni.

Unde puteți obține fișa medicală? La Best Medical! Ce servicii oferă?

La Best Medical, veți găsi medici cu experiență care vă vor ajuta să primiți fișa medicală necesară. Aceasta va fi valabilă timp de un an și va fi eliberată în aceeași zi, în intervalul orar, după cum apare în program. Examinarea constă într-o vizită medicală la cele 7 specializări din cadrul clinicii Best Medical:

● Interne;

● Ortopedie;

● Psihiatrie;

● Neurologie;

● ORL;

● Oftalmologie;

● Pneumologie.

Best Medical se află în cartierul Areni, la adresa Str Universității, nr. 9, Etaj 1. Cei familiarizați cu acest nume - căci este unul destul de cunoscut în Suceava - vor recunoaște imediat că se face referire la clinica din spatele stadionului (în complexul AVANERA, vis-à-vis de Pompieri). Rezultatele sunt rapide, chiar în aceeași zi, atât timp cât sosiți la clinică până în ora 13. Programați-vă acum!

Contact:

Telefon: 0752 044 640 / 0756 108 339

Email: manager@best-medical.ro