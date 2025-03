Nou șantier la Moara

Două noi lucrări de infrastructură au fost demarate luni, 3 martie, în Campusul 2 al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, din comuna Moara. Este vorba despre două importante obiective de investiție, Centrul de învățământ în domeniul electric, electro-mecanic și mecanic și Centrul de învățământ în domeniul mecanic.

Aceste două noi construcții vor deservi învățământul dual și fac parte dintr-un amplu proiect de infrastructură universitară în valoare de peste 125 de milioane de lei, în plină desfășurare în Campusul 2 al USV. Acesta a fost demarat în iunie 2023, prin construcția unui cămin studențesc ce va asigura un total de 824 de locuri de cazare. Proiectul va mai cuprinde un restaurant/cantină studențească, un teren pentru activități sportive, un parc fotovoltaic deja construit pe o suprafață de aproximativ 2 ha, o casă de cultură a studenților, precum și sediile a două facultăți.

Proiectul Centrului de învățământ în domeniul electric, electro-mecanic și mecanic prevede construcția unui ansamblu format din două tronsoane de clădire interconectate și amplasate pe latura nord-vestică a campusului, în imediata apropiere a drumului județean DJ209, cu o suprafață construită la sol de 2.336 mp și o suprafață construită desfășurată totală de 6.815 mp.

Primul tronson are un regim de înălțime P+4 și reprezintă un corp cu spații de învățământ și administrative, incluzând amfiteatre și săli de seminar, laboratoare de instruire practică pentru programele de studii din domeniul electric și mecanic, bibliotecă cu depozit de carte tehnică și sală de lectură, birouri pentru management, secretariat, sală de reuniuni, arhivă, birouri pentru personal didactic și de cercetare. Al doilea tronson este de tip hală, având regimul de înălțime P+1 parțial și include ateliere și laboratoare specifice pentru service auto, cum ar fi Laborator Stație ITP, Ateliere Tinichigerie, Sudură, Tuning, Diagnosticare.

În privința Centrului de învățământ în domeniul mecanic, proiectul prevede construcția unui ansamblu format din trei tronsoane de clădire, interconectate și amplasate pe latura nord-vestică a campusului, în imediata apropiere a drumului județean DJ209C, pe o suprafață construită la sol de 2.833 mp și o suprafață construită desfășurată totală de 6348 mp.

În privința destinației tronsoanelor de clădire, în cadrul primului tronson de clădire, având regimul de înălțime P+4, sunt prevăzute laboratoare și săli de simulări digitale, cum ar fi Laboratoare termotehnică, Tratamente termice, Cercetare CERCMAT, Materiale avansate, Autovehicule electrice, hibride și pe hidrogen, Tribologia materialelor moi, Metode numerice și proiectarea asistată, Chimie și protecția mediului, Bazele ingineriei autovehiculelor și transmisii pentru autovehicule, Infografică, Senzori și Achiziții de date, Mecanica fluidelor si mașini hidraulice, Mecanică şi Biomecanică, Vibrații mecanice, Dinamica sistemelor mecatronice, Fizică, Modelare, simulare și optimizare. În tronsonul al doilea, cu un regim de înălțime parter, sunt dispuse diferite laboratoare, precum Robotică, Prelucrări prin deformare plastică la rece, Motoare cu ardere internă, Dinamica autovehiculelor, Diagnosticarea, încercarea și omologarea autovehiculelor, Oboseala materialelor și Mecanica ruperii, Tehnologii de fabricație, Tehnologii pe mașini-unelte cu comandă numerică, Metrologie 3D avansată, Mașini-unelte și Bazele așchierii, Tehnologia materialelor. Tronsonul al treilea, cu regimul de înălțime parter, cuprinde spatii tehnice.

Aceste noi clădiri, a căror construcție a demarat luni, vor respecta standardul NZEB, clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero și vor depăși cerințele standardului cu 20%. Cele două proiecte vor fi sustenabile din punct de vedere al mediului și vor respecta principiul „DNSH” – Do No Significant Harm, fără a aduce prejudicii semnificative mediului, accentul punându-se pe șase obiective de mediu, precum atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea la schimbările climatice, utilizarea sustenabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine, tranziția către o economie circulară, prevenirea și controlul poluării, protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

Prin continuarea lucrărilor în Campusul 2, USV are în vedere realizarea unor investiții propuse pentru infrastructura aferentă unui campus dual, care să completeze infrastructura de învățământ și de cercetare deja existentă în cadrul Facultății de Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică (FIMAR) și Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor (FIESC).