Fonduri

Consiliul Județean Suceava a aprobat, miercuri, două proiecte majore de investiții în sănătate, finanțate prin Programul Interreg VI-A NEXT România-Ucraina 2021-2027. Potrivit șefului administrației județene, primul proiect, „Emergency care for children of cross-border region. Neurosurgical focus– NEURO KIDS”, vizează dotarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava cu echipamente performante destinate neurochirurgiei infantile. Al doilea proiect, „Development of cooperation of medical institution in order to increase prevention, diagnostic and treatment of breast cancer – PREVENTION”, are ca scop creșterea capacității de diagnosticare precoce a cancerului de sân, prin dotarea cu mamografe digitale moderne a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou”. Gheorghe Șoldan a spus că ambele proiecte beneficiază de finanțare europeană nerambursabilă și sunt implementate în parteneriat cu instituții medicale din Cernăuți, consolidând cooperarea transfrontalieră în domeniul sănătății.

„Modernizarea infrastructurii medicale din județ este o prioritate a acestui mandat. Prin aceste proiecte asigurăm acces la echipamente performante și servicii medicale de calitate, atât pentru copiii care au nevoie de intervenții neurochirurgicale, cât și pentru miile de femei cărora un diagnostic precoce în cazul cancerului de sân le poate salva viața. Le mulțumesc colegilor de la Proiecte cu finanțare externă, din cadrul Consiliului Județean Suceava, pentru implicare și pentru faptul că în ultimii ani au reușit, prin proiectele obținute, să aducă investiții importante la Spitalul Clinic de Urgență Suceava. Atragem fonduri europene pentru a aduce aparatură performantă și pentru a crește calitatea serviciilor medicale oferite pacienților”, a spus Șoldan.

El a arătat că proiectul NEURO KIDS are un buget total de 1.264.770,58 de euro, din care Consiliului Județean Suceava îi revin 740.085,83 de euro, cu o cofinanțare proprie de 10%.

Prin acest proiect, Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava va fi dotat cu un disector cu ultrasunete, un dispozitiv pentru neuromonitorizare, un sistem Drill și craniotom, un dispozitiv C-arm 3D, acestea urmând să sprijine intervențiile neurochirurgicale pediatrice și să îmbunătățească calitatea actului medical.

Proiectul „Prevention” are un buget total de 527.227,57 de euro, din care Consiliul Județean Suceava va gestiona 309.294,82 de euro (cofinanțare proprie de 20%). Proiectul prevede creșterea capacității de diagnosticare precoce a cancerului de sân, prin dotarea cu mamografe digitale moderne a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava și a Întreprinderii Comunale Regionale Non-Profit „Centrul Oncologic Clinic Bucovinean” Cernăuți. Tot în cadrul acestui proiect vor fi realizate campanii de conștientizare privind prevenția cancerului de sân și va fi consolidată colaborarea transfrontalieră prin organizarea unui schimb de experiență și a unor sesiuni de instruire între personalul medical.

Gheorghe Șoldan a mai precizat că proiectele sunt în faza de contractare, iar după semnarea contractelor de finanțare vor începe procedurile de implementare. El a subliniat faptul că prin aceste investiții, județul Suceava face încă un pas important în modernizarea sistemului medical, oferind pacienților acces la servicii mai bune și mai rapide, aliniate la standardele europene.