,,Îmblî doru pi carari”

Grupul Tradițional Dor, din Moara, va lansa primul album în cadrul unui concert care va marca 20 de activitate. Evenimentul se va desfășura pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava, joi, 22 mai 2025, la ora 19.00. Protagoniștii acestui spectacol de muzică și dans tradițional din vatra satului bucovinean sunt cei 20 de membri ai grupului, grup coordonat de prof. Constantin Irimia.

Toți componenții cântă vocal, cântă și la unu/două instrumente și participă la ,,gioc”. Concertul va cuprinde cele mai cunoscute piese ale grupului și va prilejui lansarea primului album, ,,Îmblî doru' pi carari”, care marchează 20 de ani de activitate.

Coordonatorul Grupului Tradițional Dor, Constantin Irimia, este profesor autodidact, șef de grup folcloric, care îi învață pe copii și tineri cântece și jocuri populare, dar îi învață să cânte și la instrumente tradiționale (fluier, tilincă, contrabas, vioară, cobză, hang).

Spectacolul va fi înregistrat pe un DVD care va fi lansat în cursul verii 2025. Spectatorii din categoria I de bilete îl vor primi gratuit după concert.

Invitații Grupului Tradițional Dor, la ceas aniversar, sunt artiștii Angelica Flutur, Călin Brăteanu și Grigore Gherman.

· Istoric

Grupul Tradițional Dor a fost înființat cu scopul de a păstra cântecul și jocul din filonul străvechi, graiul, straiele, instrumentele și jocurile tradiționale, precum și rânduiala satului de odinioară, din vatra etnofolclorică Bosanci – Moara, cu extensie în Bucovina.

Grupul Tradițional Dor va încânta publicul cu: taraf tradițional (viori, fluiere, cobze, contrabas), cu un repertoriu variat: Bilcana, Ciufu, 7 Pași, Boghii, Brâuț, Asfințita, Claiser, Încâlcita, Moroșanca, Șchioapa, Pi hang, Șipote, Măgura, O huțulcă etc.; grup vocal cu cântece: Îmblî doru' pi carari, Țâni roata neamu meu, Suii, Doamne, glasul meu, Pi drumuțu ce-l știu ghini, Bati toaca-n sihăstrii, Ochii negri ca pacatu, Di-a hi doru ca pomătu' (doină) etc.; giocuri populare: Frunza mărulu', Măriuța, Coasa, Ursăreasca, Băsmăluța, Ilenuța, Cumătrița, Ciofu, Rața, Cățaua, Crețișoara, Bălăceana etc.

Nu ratați ofertele la bilete din perioada 22.02.2025 - 22.04.2025: categoria I (rândurile A-K): 125 de lei; bonus: DVD în format electronic cu filmarea concertului; categoria II (rândurile L- X): 107 lei; Pentru ambele categorii: două bilete + un bilet gratuit. Perioada: 23.04.2025 – 22.05.2025: categoria I (rândurile A-K): 140 de lei, bonus: DVD în format electronic cu filmarea concertului; categoria II (rândurile L- X): 120 de lei. Pentru ambele categorii: trei bilete+ un bilet gratuit. Biletele se pot achiziționa de la secretariatul Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava. Contact Grupul Tradițional Dor: 0774 433576; e-mail: grupuldor@gmail.com; e-mail impresar: dedicatsuccesului@gmail.com.