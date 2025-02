Demers

Deputatul AUR de Suceava Veronica Grosu i-a solicitat premierului României, Marcel Ciolacu, să anunțe public dacă are soluții pentru reducerea datoriei publice. În același timp, Veronica Grosu i-a cerut premierului ca sumele maxime cu care are voie să se împrumute România să fie aprobate prin referendum popular. Grosu i-a transmis o interpelare premierului în care arată că datoria autorităților publice centrale se apropie de 1.000 miliarde lei, iar Guvernul continuă să împrumute sume record, pentru a-și plăti datoriile. „Împrumuturile guvernamentale au ajuns, după primele nouă luni din 2024, la aproape 40 de miliarde de euro, cu peste 25% mai mult decât în aceeași perioadă din 2023. Cetățenii nu plătesc direct, din propriul buzunar, datoriile propriei țări, ci indirect, prin intermediul Guvernului. Iar când nu are suficienți bani pentru a-și achita datoriile, Guvernul face noi împrumuturi”, a precizat deputatul AUR de Suceava, care a arătat că datoria publică a României înseamnă aproximativ 45.000 de lei pe cap de locuitor.

Veronica Grosu a subliniat faptul că România a ajuns în situația în care „copiii noștri se nasc cu datorii” făcute de adulți iresponsabili.

„Dezechilibrul financiar provine din cheltuielile statului, care au crescut cu 23,4%, iar majorarea taxelor a reușit să aducă la bugetul de stat doar 13%. Putem spune că nu plătim suficient față de ”nevoile” Guvernului. Banii împrumutați sunt folosiți în special pentru acoperirea cheltuielilor de la buget, în condițiile în care deficitul bugetar a ajuns la 8,65%, adică 30 de miliarde de euro. Banii din împrumuturi sunt direcționați și pentru datoriile care trebuie refinanțate până la final de an, respectiv pentru prefinanțarea necesarului financiar din 2025. Procentul datoriei publice devine tot mai apăsător, dacă îl raportăm la venituri”, a declarat deputatul AUR.

Veronica Grosu vrea eliminarea finanțării partidelor politice de la bugetul de stat

Veronica Grosu consideră că în prezent nu sunt șanse ca România să-și stabilizeze sau să scadă datoria publică, în următorii zece ani, dacă nu adoptă o reformă a economiei și o reducere a costului aparatului de stat. Ea a mai spus că aproximativ 90% din veniturile de la bugetul general se duc pe bunuri/servicii, salarii, pensii și 10% pe investiții.

Deputatul sucevean mai precizează că România nu a reușit să convingă prin performanța guvernamentală, tradusă în limitarea cheltuielilor din administrație și a pierderilor generate de companiile de stat. „În afară de inflație, bugete de venituri şi cheltuieli împovărate de costurile clientelei politice, deficitul bugetar se confruntă cu o nouă constrângere. Este vorba de nivelul datoriei publice şi de costurile bugetului public cu dobânzile. Soluțiile sunt: îmbunătățirea ratingul de țară pentru a reduce cheltuielile cu dobânzile, un deficit bugetar mai mic și costuri mai mici cu funcționarea statului prin eliminarea cheltuielilor cu clientela politică și debranșarea acesteia de la banul public, dar și creșterea investițiilor necesare și utile”, a afirmat Veronica Grosu, ea atrăgând atenția și asupra faptului că dobânzile pe care le plătește România pentru a se împrumuta în ultima perioadă au atins cote record.

Ea a mai adăugat că o soluție pentru România ar fi creșterea semnificativă a încasărilor statului prin eradicarea evaziunii fiscale și debranșarea clientelei politice de la banul public.

„Solicit ca datoria publică anuală a României să fie aprobată prin referendum popular, pentru că nu pot decide un grup restrâns de oameni amanetarea viitorului copiilor noștri”, i-a transmis Veronica Grosu premierului României. Ea l-a mai întrebat pe acesta și dacă are în vedere eliminarea finanțării partidelor parlamentare de la bugetul de stat și eliminarea pensiilor speciale pentru reducerea deficitului bugetar și a datoriei publice.