Distrugeri repetate

Polițiștii de la Secția Rurală Vama au acționat într-un dosar privind distrugeri repetate, în urma unor reclamații venite de la societăți de debitare lemn din zona Deia - Frumosu, care au reclamat că anvelopele utilajelor forestiere le-au fost distruse intenționat. Distrugerile au fost provocate cu țepușe din fier amplasate pe drumuri forestiere, iar ancheta a ajuns la un localnic în vârstă de 43 de ani, care combate vehement exploatările de masă lemnoasă din zona domiciliului său și se declară ecologist și iubitor de natură.

Polițiștii de la Vama au început să facă legături în acest caz după ce, pe 16 ianuarie, un bărbat în vârstă de 53 de ani, din comuna Frumosu, a reclamat că o persoană necunoscută a pus pe drum țepușe din fier și i-au fost sparte anvelopele utilajului forestier.

La fața locului, pe drumul forestier Deia, a fost identificat apelantul, fiind cercetat utilajul forestier tip TAF care avea ambele anvelope de pe partea stângă distruse ca urmare a trecerii peste dispozitive artizanale înțepătoare.

Când au vrut să schimbe cauciucurile, muncitorii firmei au găsit un dispozitiv construit din fier, ascuțit, înfipt în cauciuc.

Ulterior, pe drumul forestier, a fost găsit încă un dispozitiv asemănător, ascuns și înfipt în pământ, ridicat special cu partea ascuțită în sus pentru a pătrunde în anvelopele utilajelor forestiere.

Același administrator mai avusese și în 2024 astfel de probleme la utilaje, dar nu a sesizat că este vorba de o acțiune intenționată.

Administratorul a depus plângere penală privind infracțiunea de distrugere, prejudiciul fiind de circa 10.000 lei.

Mai mult, în evidența Secției Rurale Vama se mai aflau alte două cauze penale aflate în lucru, privind infracțiunea de distrugere.

Luând cazul mai în serios, polițiștii au reușit stabilirea principalului suspect de comiterea faptelor, respectiv un localnic în vârstă de 43 de ani, Constantin Niga. Acesta reclamase în mai multe rânduri că exploatarea de lemn din zona Deia îl deranjează profund, iar activitatea nu ar fi legală.

După ce au obținut mandat de la instanță, polițiștii au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară, vineri, 21 februarie, acționându-se cu forțe sporite de polițiști și jandarmi.

La percheziții au fost identificate mai multe segmente de bare metalice și mai multe dispozitive artizanale confecționate din asemenea bare metalice, de tipul celor ridicate de pe drumul forestier.

Bărbatul în vârstă de 43 de ani a fost ridicat de casă în baza unui mandat de aducere și pus sub acuzare pentru patru infracțiuni de distrugere.

Numai în cazul ultimei reclamații, din 16 ianuarie, prejudiciul este estimat la 10.000 de lei.

După audieri, s-a luat decizia reținerii bărbatului de 43 de ani în arest, pentru o perioadă de 24 de ore.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc.

La expirarea ordonanței de reținere de 24 de ore, inculpatul a fost eliberat din arest și plasat sub control judiciar, pe o perioadă de 60 de zile. În acest interval, inculpatul are impuse obligații și restricții de la care nu are voie să se abată.