Economic

Sucursala Suceava a Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) a lansat la începutul acestei săptămâni „Maratonul pentru Educație Antreprenorială”, cel mai amplu program național axat pe descoperirea vocației liceenilor și susținerea educației antreprenoriale cu aplicabilitate practică. În premieră pentru județul Suceava, în data de 11 martie, va fi organizată semifinala județeană a competiției de planuri de afaceri, un eveniment care marchează o etapă crucială în procesul de educație antreprenorială aplicată a tinerilor.

Conducerea CONAF Suceava a transmis că această competiție le oferă elevilor oportunitatea de a-și testa ideile de afaceri, de a înțelege principiile dezvoltării unui business și de a experimenta provocările și satisfacțiile lumii antreprenoriale. Câștigătorii acestei etape vor avea șansa de a concura în finala națională organizată în luna mai, la București, unde vor intra în competiție cu echipele clasate pe primele două locuri din alte 27 de județe.

Președinta CONAF Suceava, Iulia Mîndruță, a precizat că programul „Maratonul pentru Educație Antreprenorială” este deja în plină desfășurare în județ, 800 de liceeni din cinci licee sucevene participând la orele de educație antreprenorială, care preced competiția de planuri de afaceri și care au fost susținute de trei antreprenori voluntari. „Dialogul dintre tineri și antreprenori este esențial pentru stimularea unui spirit inovator și pentru conturarea unei generații capabile să creeze valoare și să contribuie activ la dezvoltarea economică. Prin intermediul acestor ore, elevii au acces la cunoștințe practice, studii de caz și exemple reale din mediul de afaceri, având șansa de a învăța direct de la profesioniști”, a spus Iulia Mîndruță.

Ea a arătat că, prin această inițiativă, Suceava devine un pol de dezvoltare antreprenorială și oferă tinerilor instrumentele necesare pentru a-și construi propriul viitor.

Evenimentul de lansare a inclus și o sesiune de networking cu 50 de antreprenori din comunitatea locală, cu scopul de a consolida un ecosistem antreprenorial în care educația și inițiativa sunt puse în prim-plan.

„Nu avem timp de pierdut. Economia globală se mișcă într-un ritm accelerat, competiția internațională se intensifică cu fiecare zi, iar inovația și adaptabilitatea fac diferența dintre succes și stagnare. Ceea ce vedem astăzi la Suceava, respectiv 800 de liceeni care își asumă provocarea de a gândi antreprenorial, antreprenori locali care își oferă timpul și experiența pentru a-i ghida și o semifinală județeană în premieră, este o dovadă a faptului că avem talent, avem energie, avem o generație pregătită să contribuie activ la economia viitorului. Dar talentul, oricât de mare, nu este suficient dacă nu este bine canalizat. Problema nu este lipsa educației, ci faptul că mulți tineri nu își identifică vocația la timp. Nu putem să-i lăsăm să navigheze orbește într-o economie care nu iartă ezitările. Aceasta este responsabilitatea noastră!”, a spus președinta CONAF Suceava.

· Programul contribuie la formarea noii generații de lideri prin educație antreprenorială

La rândul ei, Gianina Ioniță, director executiv CONAF și coordonator național al programului, a declarat că „noi nu antrenăm elevi doar pentru un concurs, îi antrenăm pentru viață. România are resurse, are potențial, are tineri inteligenți. Tot ce lipsea până acum era curajul de a le oferi un cadru real de dezvoltare. Cu Maratonul pentru Educație Antreprenorială, am creat acest cadru. Nu doar să-i învățăm regulile jocului, ci să le oferim acces la terenul real pe care se joacă viitorul economic al României”.

Ea a fost completată și de președintele CONAF, Cristina Chiriac, ea subliniind importanța educației antreprenoriale în formarea noii generații de lideri. „România are nevoie de o nouă generație de lideri. Iar acești lideri nu vor veni dintr-un sistem educațional care îi învață doar să memoreze informații, ci dintr-o școală care le oferă oportunitatea de a înțelege cum funcționează lumea reală. Acest program este un pas concret în această direcție, iar CONAF va continua să fie un motor al schimbării. Felicit board-ul CONAF Suceava - președintă Iulia Mîndruță, vicepreședintă Alexandra Ungureanu, vicepreședintă Alexandra Stan, pentru determinarea și viziunea cu care a organizat acest program, demonstrând că schimbarea începe din comunitățile locale”, a transmis Cristina Chiriac.

Maratonul pentru Educație Antreprenorială va continua în județele Brașov, Arad, Dolj, Satu Mare, Giurgiu, București, Galați, Cluj, Argeș, Timiș, Tulcea, Brăila, Neamț, Iași, Buzău, Teleorman, Prahova, Vâlcea, Gorj, Alba, Constanța, Bacău, Mureș, Sibiu și Maramureș.

Programul se desfășoară în parteneriat cu Ministerul Educației, Universitatea de Vest din Timișoara, UNICEF și Asociația Națională a Antreprenorilor.