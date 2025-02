Ediția a IV-a, la final

Cea de-a IV-a ediție a proiectului „Șezătoarea Vicovenilor” (11-14 februarie 2025), cu povești și meșteșuguri care au readus la viață tradițiile bucovinene,s-a încheiat vineri, în aplauzele participanților. Și ultimele două zile au fost marcate de momente artistice de neuitat.

Elevi ai școlilor din Vicovu de Sus, Bilca, Marginea, Straja și Rădăuți au prezentat momente artistice deosebite, evidențiate prin cântec, joc și poezie, dar și momente care au încercat să aducă în atenția publicului meșteșuguri precum olăritul, împletitul, țesutul, depănatul, cusutul, torsul, acestea fiind practicate, în paralel, și de către gospodinele prezente la șezătoare.

Artiști din Gorj, Neamț, Botoșani, Maramureș și Bucovina au încântat publicul cu un repertoriu variat, tradițional, îndemnând lumea la dans pe ritmuri reprezentative ale zonelor de proveniență.

Voia bună, cântecul și jocul plin de trăiri sufletești intense, prezentarea autentică a meșteșugurilor au transformat această șezătoare într-un eveniment memorabil pentru întreaga comunitate, cât și pentru toți cei care au participat din alte zone.

Ediția a IV-a a ”Șezătorii Vicovenilor”a fost organizată de Asociația culturală „Flori Vicovene”, în parteneriat cu Primăria orașului Vicovu de Sus.

Coordonatoarea proiectului, Liliana Ursachi, a spus, la final, că anul acesta au participat la șezătoare oameni de cultură, profesori, inspectori școlari, oficialități, dar și oameni din lumea satului, „de la prunci de câteva luni, până la bunicuțe de 90 ani. Am învățat, ne-am bucurat, am povestit, am râs, am jucat și am mâncat cele mai gustoase găluște cu cozonac”.

Liliana Ursachi a adăugat că au fost patru zile în care participanții au uitat de „frământările lumești”. „Am ales să ne bucurăm de lucruri firești, împreună cu întreaga comunitate. Așa știm noi să o facem și așa îndemnăm și pe alții să o facă. Doresc să aduc mulțumiri tuturor celor care și-au adus contribuția la buna desfășurare a acestui grandios eveniment: nașului meu, Gheorghe Poleucă, pionul principal al acestui proiect care a transformat, pentru câteva zile, prin intermediul viziunii lui, aspectul interior al Casei de Cultură Laura, domnului primar Vasile Iliuț și Primăriei orașului Vicovu de Sus, pentru sprijinul financiar, sponsorilor fără de care evenimentul nu s-ar fi putut desfășura la acest nivel, gospodinelor care au făcut sarmale pentru fiecare zi a șezătorii, cât și tuturor celorlalte gospodine prezente care ne-au ajutat, școlilor gimnaziale din Vicovu de Sus, Straja, Bilca, Marginea, Rădăuți, ai căror elevi talentați, îndrumați de coordonatori inimoși și creativi, au prezentat momente artistice deosebite, artiștilor deosebiți care au încântat publicul prezent în fiecare seară, partenerilor media cu ajutorul cărora evenimentul a răsunat în întreaga Bucovină și în întreaga țară, cât și tuturor participanților care ne-au trecut pragul Casei de Cultură Laura, Vicovu de Sus”, a concluzionat Liliana Ursachi.