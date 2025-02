Adresat liceenilor

Devenit tradiție pentru Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), concursul individual „Student pentru o zi” se va desfășura și în acest an. Aflat la cea de a XIV-a ediție și realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, concursul oferă liceenilor oportunitatea de a trăi o experiență inedită, într-un context competitiv. În acest an evenimentul se va desfășura sub forma unui concurs individual pentru elevii claselor a XII-a, în ziua de 29 martie 2025 și sub forma unui concurs pe echipe pentru elevii claselor a XI-a, în ziua de 17 mai 2025.

Concursul adresat liceenilor din județele Neamț, Botoșani, Vaslui și Suceava, care an de an își exprimă interesul pentru acest eveniment, este realizat astfel încât pe parcursul unei zile elevii participanți să aibă șansa unică de a trăi experiența de student la USV. Aceștia vor avea o zi plină în care vor explora sălile de curs, vor vizita laboratoare moderne cu echipamente performante și baza sportivă, vor servi masa la restaurantul USV, vor intra în dialog cu viitorii profesori și cu actualii studenți, vor avea ocazia să vizioneze un spectacol de teatru pus în scenă de studenții trupei Fabulinus USV, se vor bucura de un concert de muzică folk și vor primi și multe premii. Profesorii coordonatori ai elevilor înscriși în concurs vor participa și ei la un workshop organizat în cadrul USV, la finalul căruia vor primi certificate de participare.

Elevii claselor a XII-a se pot înscrie la concurs până pe 17 martie, iar domeniile cerute în pregătirea lor sunt Alimentație publică, Biologie, Chimie, Comunicare și relații publice, Controlul și expertiza produselor alimentare + Ingineria produselor alimentare, Economie, Fizică, Geografie, Istorie, Kinetoterapie, Limba și literatura franceză, Limba și literatura germană, Limba și literatura italiană, Limba și literatura spaniolă, Proiectare asistată în AutoCAD, Psihologie, Sisteme electrice și energetice și Turism.

În privința etapei destinate elevilor claselor a XI-a, termenul limită pentru înscrierea și trimiterea proiectelor echipelor de elevi este 5 mai, iar domeniile sunt: Alimentație publică, Biologie, Chimie, Comunicare și relații publice, Controlul și expertiza produselor alimentare + Ingineria produselor alimentare, Creativitate tehnică, Ecologie și protecția mediului, Economie, Educație financiară și antreprenoriat, Geografie, Istorie, Jocuri educaționale creative și recreative, Limba și literatura franceză, Limba și literatura română, Psihologie, Sisteme electrice și energetice și Turism.

Premiile oferite câștigătorilor constau în certificate de agrementare prin care elevii claselor a XII-a, deținători ai premiilor I - III, sunt scutiți de plata taxelor de înscriere şi înmatriculare pentru concursul de admitere la programele de studii ale USV, în anul academic 2025-2026. De asemenea, în cazul elevilor din clasele a XII-a, câștigătorii premiului I sau II vor fi admiși fără taxe de școlarizare la programele de studii asociate domeniului pentru care au obținut certificatul de agrementare. Candidații cu Certificat de participare în anul academic curent la concursul „Student pentru o zi” vor beneficia de reducerea taxei de înmatriculare la orice program sau formă de învățământ.

În cazul elevilor din clasele a XI-a, câștigătorii sau membrii echipei câștigătoare a premiului I au dreptul de a fi înmatriculați pe locuri fără taxă, pentru anul universitar următor promovării examenului de bacalaureat, la programele de studii asociate domeniului pentru care au obținut certificatul de agrementare. Trebuie precizat faptul că toți concurenții care obțin locurile I, II, III se vor bucura de premii interesante, iar USV oferă tuturor elevilor participanți, precum şi profesorilor însoțitori, diplome de participare și asigură masa de prânz la Restaurantul USV. Informații privind normele de organizare, tematicile pentru fiecare domeniu sau alte detalii despre ediția 2025 a „Student pentru o zi” le găsiți accesând pagina web a concursului: https://1zi.usv.ro/