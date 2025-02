Curățenie

Primăria Vatra Dornei vrea să desființeze magaziile și garajele fără autorizație care sunt construite în spațiile dintre blocurile din acest municipiu stațiune turistică. Primarul Marius Rîpan a declarat că după eliberarea spațiilor primăria intenționează să amenajeze parcări noi de reședință, spații verzi, și chiar să depună proiectele pentru construcția de blocuri noi, ANL sau sociale. Marius Rîpan a precizat că în această primăvară va începe o amplă acțiune de sistematizare a întregului municipiu.

„Aici mă refer la faptul că vor dispărea aceste construcții provizorii, magazii, garaje, cotețe, care arată impropriu din toate punctele de vedere, atât estetic, cât și din punct de vedere al siguranței la incendiu. Avem probleme pentru că an de an pompierii ne avertizează, chiar și în scris, că toate aceste construcții reprezintă un real pericol. Din parcarea de la Policlinică, dacă mergem paralel cu str. Mihai Eminescu și în zona de lângă CEC sunt foarte, foarte multe construcții de acest fel, foarte multe dintre ele fiind chiar nefolosite de ani și ani de zile și care arată rău și foarte rău. Dacă un turist intră de pe str. Mihai Eminescu și merge spre zonele laterale, impresia pe care o are în aceste zone e dezolantă. Vorbim de zone din municipiu care nu arată așa cum ar trebui să arate pentru o stațiune turistică de munte”, a declarat Rîpan. El a precizat că deja a avut discuții cu cetățenii despre această inițiativă, mulți dintre ei fiind de acord cu această decizie.

Primarul din Vatra Dornei a precizat că în perioada următoare municipalitatea va trimite notificări către cei care au contracte de închiriere a terenurilor pe care sunt ridicate aceste construcții, prin care li se va solicita demolarea lor până pe data de 30 mai. „Primăria a închiriat aceste terenuri pe care cetățenii au ridicat aceste construcții provizorii. Sunt contracte care se înnoiesc an de an, dar în fiecare contract este un punct în care se specifică faptul că dacă se va sistematiza o zonă, primăria poate rezilia contractul. Normal că returnăm banii care au fost achitați pentru chiria în curs a acestui an și se poate proceda la demolare”, a explicat Rîpan.

Marius Rîpan spune că astfel de acțiuni de sistematizare urbanistică s-au făcut cu succes și în Cluj-Napoca, Oradea și Câmpulung Moldovenesc

Primarul municipiului a subliniat faptul că o astfel de acțiune este absolut necesară pentru ca Vatra Dornei să arate ca un oraș european. Marius Rîpan a mai spus că astfel de sistematizări urbanistice s-au realizat și în alte orașe, printre care Cluj-Napoca, Oradea, precum și la Câmpulung Moldovenesc. Primarul din Vatra Dornei a adăugat că aceste construcții provizorii vor fi demolate în special în zonele în care există blocuri care sunt racordate la sistemul centralizat de încălzire, la utilități sau în zonele unde cetățenii au posibilitatea să se racordeze la noua rețea de gaz. „Am fost în zona Unirii, pe str. Mălinilor, str. Azurului, sunt zone întregi unde dacă vom reuși să curățăm terenurile vor fi multe locuri unde se pot construi inclusiv blocuri. Noi putem accesa încă proiecte prin Agenția Națională de Locuințe, prin Ministerul Dezvoltării, pentru a construi locuințe noi pentru tineri sau sociale. Dar marea problemă este lipsa spațiului”, a arătat Marius Rîpan. El a precizat că în special în zona Unirii din municipiu sunt foarte multe magazii și garaje, multe dintre ele nefolosite, care pe lângă faptul că arată într-un mod dezastruos, reprezintă adevărate focare de infecție, având în vedere că în unele magazii se cresc și animale.

În final, Marius Rîpan a dat asigurări că pe spațiile care vor fi eliberate vor fi amenajate atât parcări de reședință, având în vedere că sunt foarte multe cereri din partea populației, dar și parcări publice pentru cei care vizitează Vatra Dornei.