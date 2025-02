Lămuriri necesare

Una dintre deciziile majore programate pentru a fi discutate și aprobate în ședința de Consiliu Local de vineri – Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism necesar pentru construirea Facultății de Medicină și Științe Biologice din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava – a fost retrasă de pe ordinea de zi.

În calitate de inițiator, primarul Vasile Rîmbu a explicat că pe ultima sută de metri Universitatea a transmis o serie de solicitări care trebuie aliniate cu intențiile și posibilitățile municipalității, ceea ce necesită retragerea proiectului, pentru a se reveni ulterior cu o altă variantă.

”V-aș ruga să nu dați niciun fel de conotație negativă la ceea ce am să spun. Dat fiind faptul că au apărut informații, solicitări și date de ultimă oră din partea Universității, toate trebuie puse pe masa de lucru a Comisiei de urbanism și apoi discutate, aliniate la intențiile Universității și ale noastre. Eu am să retrag proiectul, urmând să-l readucem probabil în luna martie cu aliniamentul între USV, Primărie și Consiliu Local. Noi sprijinim cu toată energia învățământul, Universitatea, suntem parteneri ai USV, care ne este de mare folos și desigur că și noi trebuie să răspundem cu aceeași monedă. Retragerea are ca scop această aliniere și vom reveni cu el foarte bine pus la punct din ambele părți”, a explicat Vasile Rîmbu.

Conform documentațiilor de urbanism atașate proiectului de hotărâre, Facultatea de Medicină urmează să se construiască pe un teren cu o suprafață de 1.440 mp, al statului român, dat în administrarea Ministerului Educației, pentru USV.

Acesta este situat pe bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 21, în apropierea clădirii Spitalului Clinic Județean și a Serviciului de Ambulanță Suceava.

O problemă pe care o ridică construirea viitoarei Facultăți de Medicină este lipsa locurilor de parcare, cea a Spitalului, unde i se va permite utilizarea locurilor existente, fiind deja foarte aglomerată mai mereu, iar cea mai apropiată arteră de circulație, strada Scurtă, fiind deja foarte aglomerată, în zonă fiind și multiple instituții publice.