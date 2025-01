Galeria de Artă Zamca

Zi specială pentru maestrul Mihai Pânzaru-PIM, care a împlinit, joi, 16 ianuarie 2025, 79 de ani. Artistul a ales să celebreze această zi alături de prieteni și colaboratori, la vernisarea Expoziției de caricatură „PIMEXPO - retrospectivă Jupânu 2024”, la Galeria de Artă Zamca.

Gazda evenimentului, președintele Asociației Institutul Bucovina, drd. Petru-Vasile Gafiuc, i-a oferit sărbătoritului Albumul „Artă – Creație – Inovație”, ediția a III-a, „în semn de recunoștință pentru dedicarea necondiționată, ambiția de neegalat și timpul investit în implementarea proiectelor noastre”, album care reprezintă o trecere în revistă a celor mai importante evenimente – expoziții care au avut loc anul trecut în incinta Galeriei Zamca.

„Având 79 de ani...., înseamnă că se poate! Acesta este un imbold permanent pentru noi”

Maestrul Mihai Pânzaru - PIM, curatorul Galeriei Zamca, mentor și colaborator al Asociației Institutul Bucovina, s-a bucurat că în zi aniversară este înconjurat de prieteni și a încercat să mulțumească fiecăruia în parte, completând discursul său și cu mici întâmplări petrecute împreună cu unii dintre cei prezenți la vernisaj.

Sărbătoritul a fost copleșit de numărul mare de telefoane pe care le-a primit încă de la prima oră, de la oameni care îl prețuiesc și care au dorit să-i ureze „La mulți ani!”. La vernisaj, maestrul PIM a dorit să-l aibă alături pe „cunoscutul, respectatul jurnalist Sorin Avram, prietenul meu de peste 20 de ani”, cu care colaborează la Săptămânalul Jupânu. „Eu vă mulțumesc, Maestre, pentru colaborare, și chiar este o onoare pentru mine și pentru colegii mei, pentru toată lumea, să lucrăm împreună. Având 79 de ani...., înseamnă că se poate! Acesta este un imbold permanent pentru noi”, a spus Sorin Avram.

„Am învățat artă de la maestrul PIM, am învățat să fiu profesionistă, să fiu demnă”

La vernisaj a fost prezentă și drd. Delia-Ioana Leizeriuc (Direcția Județeană pentru Cultură Suceava), critic de artă, care a afirmat că de când colaborează cu maestrul Mihai Pânzaru-PIM („cel mai iubit dintre pământeni”, având în vedere numărul mare de persoane care au venit la aniversarea maestrului PIM) nu au existat certuri (ceea ce pare a fi „neomenesc”, având în vedere că sunt firi puternice, determinate, cărora le plece să conducă, să ia inițiativa).

„În această formulă, am scos trei albume de artă, am organizat multe expoziții, am colaborat foarte bine și sunt sigură că timpul va ține cu noi și vom realiza și proiectele pe care ni le-am propus pe plan cultural în anii următori. Maestre PIM, eu vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit oportunitatea de a vă cunoaște mai bine, de a cunoaște arta dumneavoastră care este la superlativ, de a învăța lucruri noi, de a consolida anumite informații și de a elimina anumite mituri, de a afla adevărul. Am învățat artă de la maestrul PIM, am învățat să fiu profesionistă, să fiu demnă. Pentru toate acestea, vă sunt recunoscătoare și vă mulțumesc nespus de mult”, a transmis Delia-Ioana Leizeriuc.

Pentru cei care vor să știe cum se menține tânăr și în plină activitate Mihai Pânzaru – PIM, putem să le spunem că maestrul lucrează mereu, creează, colaborează cu reviste, televiziuni, radiouri, predă la Școala Populară de Arte „Ion Irimescu” Suceava, nu se lasă, indiferent de vremuri, este o fire optimistă, stare pe care a transmis-o tuturor celor prezenți la vernisaj.

„<Vivat 120>, Maestre”

Președintele Asociației Institutul Bucovina, drd. Petru-Vasile Gafiuc, a mai adăugat că anul acesta asociația pe care o conduce împlinește 20 de ani, iar alături de activitățile asociației au fost câțiva oameni, chiar de la început, cărora le-a mulțumit public, printre ei aflându-se și maestrul Mihai Pânzaru-PIM.

„Am făcut multe proiecte frumoase împreună. Noi ne dorim să avem încă măcar 40 de ani de acum înainte, la câte proiecte ne-am propus, și după cum faceți și dumneavoastră, Maestre, acea frumoasă urare: <Vivat 120>, la fiecare sărbătorit, tot așa vă dorim și noi”, a conchis Petru-Vasile Gafiuc, în timp ce colegii săi i-au adus în dar artistului tort și șampanie, pe care le-a împărțit cu prietenii aflați la vernisaj.

Publicul sucevean și nu numai este invitat să viziteze expoziția de caricatură - retrospectivă Jupânu 2024 – PIMEXPO, la Galeria Zamca, o expoziție dedicată „carierei mele de jurnalist și de artist”, până pe 8 februarie 2025. Organizatorii evenimentului cultural de joi, de la Galeria Zamca (str. Zamca, nr. 17, Suceava): Asociația Institutul Bucovina, Academia PIM, Uniunea Artiștilor Plastici din România-Filiala Suceava, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Jupânu și Direcția Județeană pentru Cultură Suceava.