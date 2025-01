Promovare

Via Transilvanica, primul traseu de lungă distanță din România, care pornește de la Mănăstirea Putna și ajunge până la Drobeta-Turnu Severin, rămâne în continuare una dintre cele mai importante atracții turistice din țară, fiind inclusă în destinațiile recomandate de cele mai importante publicații de specialitate. La începutul acestui an, Via Transilvanica a fost inclusă de prestigioasa publicație CNN Travel în topul destinațiilor turistice de neratat în anul 2025, acest traseu fiind promovat alături de alte obiective și locuri din România recomandate turiștilor. Făcând referire la acest traseu, jurnaliștii de la CNN Travel notează că „un trecut mai idilic se regăsește în mediul rural românesc. Probabil că nu există o modalitate mai bună de a explora acest lucru decât recent lansata Via Transilvanica, un traseu de drumeții de 870 de mile (1.400 de kilometri) prin peisaje rurale și sate aparent înghețate în timp”.

După nominalizarea în acest top, reprezentanții Via Transilvanica au precizat că „este o bucurie să ne găsim printre atâtea locuri spectaculoase de pe glob. Chiar începi să simți că lumea asta e plină de cărări care se întâlnesc. Așa că dacă încă nu ai închis lista lucrurilor pe care vrei să le îndeplinești în acest an, pune acolo și drumeția pe Via Transilvanica. Suntem foarte onorați și bucuroși de această recunoaștere internațională”. Trebuie spus că anul trecut, același traseu a fost inclus de revista americană Time în topul celor 100 de destinații extraordinare din lume pe care merită să le vizitezi. Revista Time nota la vremea respectivă: „călătorii activi curioși să descopere pădurile României și ecoturismul său lent ar trebui să exploreze noua Via Transilvanica, un traseu care traversează țara în diagonală de la Mănăstirea Putna din Bucovina până la Drobeta-Turnu Severin, pe malul Dunării”.

Revista Time a mai remarcat faptul că acest traseu traversează șapte regiuni istorice diverse din punct de vedere etnic, din zece județe, precum și 12 situri incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Via Transilvanica, sau „Drumul care unește”, este primul traseu de lungă distanță din România, proiectul fiind inițiat de Asociația Tăşuleasa Social, condusă de Alin Ușeriu. Traseul începe din fața Mănăstirii Putna, se încheie la Dunăre, la Drobeta-Turnu Severin, și trece prin 10 județe: Suceava, Bistrița-Năsăud, Mureș, Harghita, Brașov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți. Proiectul Via Transilvanica este unic în România și pune în valoare zestrea cultural-istorică a locurilor și a celor 400 de comunități din zona pe care o străbate și își propune să sprijine turismul pe îndelete și antreprenoriatul rural, tradițional românesc.