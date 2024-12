Ediția a III-a

Invazie de Moși Crăciun pe două roți pe străzile din Suceava în duminica dinaintea Crăciunului - o paradă inedită, care a bucurat pietonii și pe cei aflați în trafic deopotrivă.

Evenimentul a fost organizat de clubul moto Străjerii M.F. Suceava, cărora li s-au alăturat membrii altor două cluburi moto – Thracvum și Blue Knights IV, dar și alți motocicliști dornici de o plimbare și de a aduce zâmbete în prag de sărbătoare.

Mai ales că Moș Crăciun-ii care au defilat încolonați pe străzile Sucevei nu au venit cu mâna goală, ci cu o remorcă încărcată cu 200 de cadouri cumpărate de Străjerii și de Tim Group.

Împărțirea acestora s-a făcut în centrul Sucevei, pe esplanadă, în apropierea bradului de Crăciun, unde Moșii motocicliști au cântat în cor „Moș Crăciun cu plete dalbe”.

Parada Moș Crăciun-ilor pe două roți a pornit ca de obicei, din Ițcani, din fața sediului Tim Group, doar că, din cauza aglomerației specifice sărbătorilor, nu a mai mers spre Burdujeni, ci s-au îndreptat pe strada Cernăuți spre Centru-Obcini-George Enescu-Mărășesti, punctul final fiind Esplanada Casei de Cultură.

Acolo au zăbovit o perioadă, într-o atmosferă generală de bucurie, împărțind zâmbete și cadouri.

„Este al treilea an când organizăm această paradă de Moși Crăciun pe două roți, anul acesta am avut cea mai mare participare de până acum, ne-am adunat aproape 100 de motocicliști, am împărțit zâmbete și cadouri și am transmis oamenilor și un mesaj, că existăm și noi în trafic și trebuie să ne respectăm unii pe alții”, a declarat Cristian Timoficiuc, unul dintre organizatorii evenimentului.

Inițiatorii paradei speră să continue această tradiție, mai ales că de la an la an a crescut numărul participanților.