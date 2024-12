Tema din acest an: „Peace without limits”

Lions Club Suceava i-a premiat vineri, 13 decembrie 2024, la Muzeul Național al Bucovinei, pe cei mai talentați elevi care au participat la Concursul internațional „Afișe pentru pace” (etapa locală, Suceava, 2024), dar și pe profesorii lor coordonatori.

Organizatorii acțiunii au fost Lions Club Suceava (președinte dr. Daniela Neagu), Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filiala Suceava. Coordonatoarea proiectului „Afișe pentru pace” este artistul plastic prof. Lucia Pușcașu.

Tema pentru anul 2024 a fost „Peace without limits”. „Pentru ca pacea să fie mai mult decât o posibilitate, trebuie să o facem o prioritate. Anul acesta, le cerem tinerilor participanți să creeze un poster care vorbește despre potențialul infinit de bunătate al lumii noastre odată ce ne angajăm să urmărim ideea de pace fără limite”, a transmis organizatorul principal al Concursului internațional „Afișe pentru pace”, Lions Clubs International. Elevii și-au exprimat viziunile lor despre pace și au arătat cum pot inspira lumea prin artă și creativitate.

„Toate desenele copiilor sunt un mesaj pe care noi îl trimitem lumii”

Dr. Daniela Neagu, președinte al Clubului Lions Suceava, a apreciat ideea concursului ca fiind foarte sugestivă, o temă interesantă, pentru că le dă șansa unor copii să își exprime gândurile lor pentru pace. „Toate desenele copiilor sunt un mesaj pe care noi îl trimitem lumii”, susține dr. Daniela Neagu, „vrem pace fără limite”.

Concursul „Afișe pentru pace” are 11 ani de desfășurare. Are etape locale, etapă națională și, apoi, o singură lucrare, un singur afiș din fiecare țară se trimite în America. Acolo este un juriu internațional care alege cele mai bune lucrări. Suceava a avut de mai multe ori locul I pe țară, dar a avut și două mențiuni la nivel internațional.

Elevi și profesori, în echipă

11 elevi suceveni premianți au primit din partea Lions Club Suceava diplome, bani, dulciuri, acuarele și pensoane, iar 35 de copii au primit certificate de apreciere, dulciuri, acuarele, pensoane.

Cei 11 „mici artiști” au fost distinși cu următoarele premii: Marele Premiu (Tihon Ilaria, clasa a VI-a, prof. Cătălin Alexandru Chifan), două premii I, un premiu II, un premiu III și 6 mențiuni. Șase cadre didactice: prof. Iulian Asimionesei, prof. Cătălin Alexandru Chifan, prof. Emilean Gavrilean, prof. Irinel Chisca, prof. Lucia Pușcașu au fost implicați anul acesta în proiectul „Afișe pentru pace”, fiind cei care i-au coordonat pe elevii ce s-au înscris în competiție.

Câștigătorii ediției din acest an

Câștigătorii ediției din acest an sunt: Tihon Ilaria, cl. a VI-a, prof. Cătălin Alexandru Chifan, care a obținut Marele Premiu; Popovici Ioana, cl. a VI-a, prof. Cătălin Alexandru Chifan, Premiul I; Tremurici Evelina, cl. a VI-a, prof. Irinel Chișcă, Premiul I; Sfichi Alessia, cl. a VII-a, prof. Iulian Asimionesei,

Premiul II; Kirkin Sophie Elisabeth, cl. a VI-a, prof. Cătălin Alexandru Chifan, Premiul III; Reboșapcă Matei, cl. a VI-a, prof. Cătălin Alexandru Chifan, Mențiune I; Iacob Ioana RoseMarie, cl. a VI-a, prof. Irinel Chișcă, Mențiune II; Paveliuc Iarina, cl. a VI-a, prof. Iulian Asimionesei, Mențiune II; Chetraru Roxana, cl. a VII-a, prof. Iulian Asimionesei, Mențiune III; Zelonca Eva Maria, cl. a V-a, prof. Emilian Gavrilean, Mențiune III; Polonic Matei, cl. a V-a, prof. Roxana Bliorțu, Mențiune III.

35 de copii au primit certificate de apreciere

35 de copii care au participat la concurs au primit certificate de apreciere: Maruseac Carina-Nicolla, cl. a VI-a, prof. Irinel Chișcă; Cervinschi Medeea, cl. a VI-a, prof. Irinel Chișcă, Aghiorghiesei Adelina-Nadia, cl. a VI-a, prof. Irinel Chișcă, Bilan Izabella, cl. a VI-a, prof. Irinel Chișcă, Serediuc Mattia, cl. a VI-a, prof. Irinel Chișcă, Maierean Andreea Daniela, cl. a VI-a, prof. Irinel Chișcă, Andriese Sofia, cl. a VI-a, prof. Irinel Chișcă, Prichici Isabella, cl. a VI-a, prof. Cătălin Alexandru Chifan, Nichituț Maria Sabrina, cl. a VI-a, prof. Cătălin Alexandru Chifan, Păcuraru Iasmina, cl. a VI-a, prof. Cătălin Alexandru Chifan, Rusu Alexia, cl. a VI-a, prof. Cătălin Alexandru Chifan; Stavnic Iulia Ioana, cl. a VI-a, prof. Cătălin Alexandru Chifan; Havristiuc Luis, cl. a VI-a, prof. Cătălin Alexandru Chifan, Lupu Iustina, cl. a VI-a, prof. Cătălin Alexandru Chifan, Bida Anastasia Elena, cl. a VI-a, prof. Cătălin Alexandru Chifan, Arama Debora, cl. a V-a, prof. Roxana Bliorțu, Târnoveanu Arthur-Nicholas, cl. a V-a, prof. Roxana Bliorțu, Cojocari Alexandru, cl. a V-a, prof. Roxana Bliorțu, Andriuc George, cl. a V-a, prof. Roxana Bliorțu, Dobroghiu Claudiu, cl. a V-a, prof. Roxana Bliorțu, Andriuc Ioan, cl. a V- a, prof. Roxana Bliorțu, Lungu Antim, cl. a V-a, prof. Roxana Bliorțu, Romega Clara, cl. a V-a, prof. Roxana Bliorțu, Burian Adrian, cl. a VII-a, prof. Iulian Asimionesei, Ungureanu Ștefan, cl. a VII-a, prof. Iulian Asimionesei, Avoaicei Irina, cl. a VII-a, prof. Iulian Asimionesei, Plopan Alexia, cl. a VII- a, prof. Iulian Asimionesei, Donțu Sorin, cl. a V-a, prof. Emilian Gavrilean, Ștefan Aexandru, cl. a V-a, prof. Emilian Gavrilean, Marțuneac Emma Maria, cl. a V-a, prof. Emilian Gavrilean, Stamate Ioana Adriana, cl. a V-a, prof. Emilian Gavrilean, Luțac Iudith, cl. a V-a, prof. Emilian Gavrilean, Niculescu Andrei, cl. a V-a, prof. Roxana Bliorțu, Camilar Olivia, cl. a V-a, prof. Emilian Gavrilean, Steiciuc Maria Sofia, cl. a V-a, prof. Emilian Gavrilean.

Copiii au promis că vor continua să picteze, să deseneze, pledând pentru pace fără limite, pentru frumos, pentru bucurie. Vor continua să trimită desene pentru această competiție internațională, pentru că le place tema aleasă, mesajul, și, mai mult, își doresc să aducă în Bucovina premiul cel mare.