Campanie

Elevi și profesori ai Școlii Gimnaziale Nr. 4 Suceava s-au mobilizat și în acest an școlar pentru a susține campania națională „19 zile de activism pentru prevenirea violenței și abuzului asupra copiilor și tinerilor”.

Mesajul de informare și sensibilizare ,,Stop violenței asupra copiilor!” reprezintă și mottoul proiectului derulat la școala menționată, fiind un îndemn categoric la pace, toleranță, prietenie, pace și armonie.

Activitățile desfășurate în perioada 1-19 noiembrie 2024 au fost coordonate de directorii Școlii Gimnaziale Nr.4 Suceava - prof. dr. Loredana Terec Vlad și prof. dr. Mariana Ciupu, precum și de consilierul educativ prof. Claudia Adriana Țuca.

Acestea au răspuns, prin tematica abordată, apelului FICE România (Federația Internațională a Comunităților Educative), având scopul de a educa și de a mobiliza copiii școlii, dar și diversele organizații, partenere ale societății civile, să se implice în prevenirea consecințelor asociate violenței și abuzului împotriva copiilor și a tinerilor, a exploatării de orice fel.

Manifestările în care s-au implicat elevi din clasele primare și gimnaziale (CP E, IC, II B, II C, III C, IV A, IV B, IV C, VI A, VI B,VI C, VII C, VIII D) au fost inițiate și derulate sub îndrumarea profesorilor: Geanina Balan, Cătălina Miron, Crina Miron, Lenuța Bujor, Paula Jescu, Simona Corneanu, Alina Stanciu, Diana Andronic, Alina Fodorea, Petronela Bobric, Claudia Țuca, Elena Rogoz, Ramona Întorsură, Vișinari Maria, Beatrice Ivănuță.

Acestea au inclus: realizarea de afișe/ colaje pe teme referitoare la prevenirea abuzurilor, conceperea unor eseuri tematice, crearea unor lucrări plastice care să scoată în evidență mesajele anti-violență ale copiilor, realizarea de proiecte media, filme și clipuri cu mesaje anti-violență, întruniri de tip workshop sau cu specialiști.

Toate aceste acțiuni subordonate Campaniei antiviolență și întreprinse în cadrul parteneriatului elevi - părinți – profesori.