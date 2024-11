Susținere

Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, consideră că adoptarea în Senat a legii pensiilor militare este „o victorie a bunului-simț”. „După cum se știe, Senatul a luat luni o decizie corectă în privința pensionarilor militari, care primesc o veste bună referitoare la pensii. Ne bucurăm că după mai multe insistențe, inclusiv ale președintelui Nicolae Ciucă, acest proiect a ajuns să fie votat în Parlament”, a declarat Gheorghe Flutur, care a adăugat că „ar fi fost bine ca lucrurile să meargă mai bine, iar punctul de vedere al Guvernului să fi venit mai din timp, dar e bine și așa, mai târziu, decât niciodată.

El și-a exprimat speranța că acest caz este o nouă dovadă că ideile bune merită susținute, indiferent de unde vin. „Nu există un partid care are monopolul protecției sociale. Vreau să cred că nimeni nu mai are aroganța de a crede acest lucru. Și de la partide de dreapta pot veni idei bune în sprijinul pensionarilor. Temele sociale sunt importante, iar orice partid responsabil trebuie să se aplece asupra lor”, a precizat Flutur.

El a amintit că președintele PNL, Nicolae Ciucă, este unul dintre inițiatorii acestui proiect de lege. „Credem, alături de toți colegii liberali, că această inițiativă este extrem de necesară. Acest proiect face dreptate pensionarilor militari, eliminarea inechităților este dorită, este așteptată, fiindcă nu e normal ca oamenii care au slujit țara aceeași perioadă de timp, care au avut același grad, să aibă pensii diferite. Noi am insistat ca această problemă să fie rezolvată acum, în această legislatură, și nu amânată pentru viitorul Parlament. Dacă am putut să facem un lucru corect acum, l-am făcut, chiar dacă am avut și tentative de tergiversare din partea PSD și a Guvernului”, a încheiat Flutur.

Comandat de PNL – OJ Suceava

Realizat de SC Interpress SRL

CMF 11240002, Tiraj 2115