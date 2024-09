”Un om de bună credință”

Primarul cu cele mai multe mandate din istoria modernă a Sucevei, Ion Lungu, a prezentat vineri, 27 septembrie, în cadrul unei conferințe de presă, broșura ”Ion Lungu - Un om de bună credință”, prin care marchează împlinirea a 20 de ani de când administrează municipiul reședință de județ.

”Am scris această carte în primul rând pentru a fi un fel de descărcare de gestiune față de suceveni, care m-au susținut timp de 20 de ani la Primăria Suceava și le mulțumesc pentru această onoare, de a reprezenta orașul două decenii. În broșură am cuprins principalele realizări, inclusiv pentru a nu se uita, pentru că vremea trece, plus că mereu se găsesc cârcotași care să spună – <nu a făcut nimic 20 de ani cât a fost primar˃”, a mărturisit Ion Lungu, la începutul prezentării.

Broșura, cu un cuvânt înainte al autorului, este structurată pe 10 capitole: Premii și distincții; Transport public local și metropolitan; Învățământ; Infrastructură rutieră; Construcții locuințe, reabilitări, eficiență energetică, clădiri publice și rezidențiale; Servicii publice – încălzire, iluminat, apă canal, salubritate, cimitire, ecarisaj; Piețe, Bazar; Reabilitare patrimoniu cultural, zone de agrement, locuri de joacă, parcuri; Cultură, culte, acțiuni social-culturale, turism; Sport; Alte realizări.

”Orașul Suceava s-a schimbat la față în ultimii 20 de ani. Am prezentat aici investiții de peste 500 de milioane de euro, pe lângă cele aproape 200 de milioane de euro pentru care avem semnate contracte – unele în curs de derulare deja, pe Programul Operațional 2023-2027. Mai e de menționat Sala Polivalentă Suceava, de 31 de milioane de euro, cea mai mare din Moldova, dar și ruta ocolitoare nr. 1, de 67 de milioane de euro, la prima strigare, care a început deja.

La fel de importante pentru mine sunt aprecierile de care se bucură municipiul Suceava la nivel național și internațional.

De când sunt primar am adus în Suceava 152 de autobuze noi – se știe că era dezastru în transportul public. Suntem primul oraș din România cu transport public local 100% electric, care are atrase fonduri de 40 de milioane de euro pe transportul metropolitan, pentru un proiect unic în țară, care cuprinde opt localități din jur, pentru care avem deja aduse 50 de autobuze electrice și stațiile de încărcare aferente”, a spus Ion Lungu, enumerând câteva dintre realizările prezentate sumar în cele aproape 100 de pagini ale broșurii care a fost editată în 300 de exemplare.

O parte au fost oferite oamenilor din presă, cu dedicație, la conferința de vineri.

”Am ales ziua de 27 septembrie să o prezint deoarece se împlinesc exact patru ani de când am câștigat al cincilea mandat de primar. De acum, mandatul meu poate înceta oricând”, a precizat Ion Lungu, care luna viitoare va preda ștafeta noului primar ales.

Edilul Ion Lungu a subliniat faptul că în Suceava a creat de la zero o structură de instituții de cultură, prin înființarea Teatrului ”Matei Vișniec”, construirea Centrului Tradițiilor Populare, Centrului Cultural Bucovina, Centrului Multifuncțional ”Arta” de la Ițcani, finanțarea minifilarmonicii, dar și a Fanfarei Primăriei Suceava, care s-a bucurat de mult succes.

”Astăzi, Suceava arată bine și este pe un drum bun în ceea ce privește calitatea vieții sucevenilor, din toate punctele de vedere. În 2004, când am preluat funcția de primar, se știe prea bine cum arăta orașul în acea perioadă, de la transport local, încălzire centralizată, până la nivel de infrastructură de învățământ, culturală, recreativă, curățenie etc.”, spune în broșură Ion Lungu, care le mulțumește tuturor celor care l-au sprijinit în cei 20 de ani în realizarea proiectelor care au dus la transformarea orașului.

”Am scris aceste rânduri din respect pentru suceveni, pentru a le arăta că în cei 20 de ani m-am implicat serios în creșterea calității vieții în municipiul Suceava. Desigur că este loc de mai bine, de mai mult, dar am făcut tot ce am putut pentru Suceava și, totodată, consider că mi-am făcut datoria”, a scris Ion Lungu la finalul broșurii în care a făcut o radiografie a activității administrative din cei 20 de ani în care a fost primar al Sucevei.