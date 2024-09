Extindere

Miniso, cunoscutul brand internațional de home & deco, a inaugurat recent primul magazin din județ, la Iulius Mall Suceava. Acum, sucevenii pot explora o gamă diversificată de produse pentru casă, accesorii fashion, articole de make-up, ustensile de bucătărie, gadgeturi, jucării și plușuri, toate oferite la prețuri accesibile.

Noul magazin este situat la parter, lângă DM, și reprezintă destinația ideală pentru cei care caută cadoul perfect sau produse practice de zi cu zi. La Miniso vei găsi articole din multiple categorii, inclusiv sănătate și frumusețe, accesorii digitale, decorațiuni creative pentru casă, precum și ambalaje speciale pentru cadouri. În plus, Miniso oferă și produse cu licență de la branduri internaționale celebre, precum Disney, Universal Studios (Sanrio - Hello Kitty), Barbie, Pixar și We Bare Bears. Iar începând din septembrie, în magazinele Miniso vor apărea noi licențe, cum ar fi Loopy, iar din octombrie, Harry Potter.

Fie că ești în căutarea unei jucării de pluș, a unui gadget util pentru telefon sau laptop ori a unor ustensile moderne de bucătărie, Miniso are soluții pentru toate gusturile. De asemenea, este un loc perfect pentru a găsi cadouri pentru prietenii tăi sau pentru cei dragi, fie că aceștia sunt fani ai benzilor desenate, pasionați de ultimele trenduri TikTok sau mereu conectați la noutățile din lumea gamingului.

Iar dacă acasă ai un pasionat de benzi desenate, care este mereu la curent cu cele mai noi trenduri de pe TikTok și atent la jocurile care apar pe piață, Miniso este locul perfect de unde să alegi lucruri care îl vor încânta. Brandul are o echipă de designeri cu experiență care se asigură că produsele au un aspect unic.

Locația Miniso din Iulius Mall este a 22-a din România și a 16-adin afara Bucureștiului. Înființat în 2013, brandul s-a extins rapid, devenind unul dintre retailerii cu cea mai accelerată dezvoltare globală.

În prezent, Miniso deține peste 5.000 de magazine în mai mult de 100 de țări, inclusiv în piețe importante precum Dubai, Australia, SUA, Canada și China.

Vino în Iulius Mall Suceava și descoperă cel mai nou magazin!