Critici

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a fost prezent, marți, alături de primarul din Marginea, Gheorghe Lazăr, pe șantierul lucrărilor la noua rețea de gaz metan din această comună. Gheorghe Flutur a arătat că în comuna Marginea se vor construi aproape 30 de kilometri de rețele de gaz metan, printr-un proiect de peste 9 milioane de euro. El a precizat că prin același proiect se construiește o aducțiune de gaz metan și în comuna Horodnic de Sus.

„Aici, în Marginea, sunt 2.100 de viitoare branșamente la gospodării și este mare lucru că s-a început această investiție. E un proiect la care eu am ținut foarte mult și m-am luptat pentru el”, a transmis Gheorghe Flutur. De la Marginea, președintele CJ Suceava a ținut să facă o comparație între realizările administrațiilor PSD și PNL în ceea ce privește investițiile în rețelele de gaz metan din județ. Flutur a arătat că în acest moment în județul Suceava sunt 59 de primării care au proiecte de gaz metan în valoare totală de 270 de milioane de euro. „Astea sunt eforturile pe care noi le facem și aproape 50% din populație va primi gaz metan. Iar comuna Marginea este un exemplu”, a spus Flutur. El a adăugat că, în comparație, administrația PSD a județului, în perioada guvernării PSD 2003-2004, a făcut un împrumut de 83 de milioane de euro pentru proiectul „Suceava – utilități și mediu la standarde europene” pentru investiții în rețele de gaz metan, care nici în momentul de față nu au fost realizate. „Este un împrumut marca PSD pentru gaz metan. Nu s-a tras gaz metan, au falimentat firmele și am dus eu gazul spre Vatra Dornei când am venit președinte. Mai mult, primăriile plătesc și acum pentru acel credit. Numai Marginea plătește 100.000 de euro pe an. Guvernarea PSD a făcut un împrumut de 83 de milioane de euro, până acum am plătit din acest împrumut cam 60 de milioane de euro, plus 70 de milioane de euro dobânzile. Deci peste 130 de milioane de euro plătiți pentru un proiect unde nu s-a executat nici o aducțiune de gaz metan”, a afirmat președintele CJ Suceava.

El a ținut să precizeze că îl bucură faptul că în mandatul său de șef al administrației județene nu mai puțin de 59 de localități au obținut proiecte pe fonduri europene și guvernamentale pentru rețele noi de gaz metan. Gheorghe Flutur a mai arătat că astfel de lucrări pentru aducțiuni de gaz au început și în alte localități, Rădășeni, Cornu Luncii sau Adâncata, precum și în localități din zona de munte, sau de la câmpie, unde există o criză a lemnului.