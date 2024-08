Vineri seara

Cel mai mare festival medieval din țară, sau chiar din sud-estul Europei, după considerentele unora, a fost deschis oficial vineri, în Cetatea de Scaun Suceava.

În prezența a mii de spectatori, în șanțul de apărare al cetății care se află într-un nou proces de renovare, au defilat membrii celor 38 de trupe participante, venite din șapte țări - Slovacia, Turcia, Ungaria, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina, România.

De pe zidurile Cetății, organizatorul amplului eveniment, Emil Ursu, directorul Muzeului Național al Bucovinei, îmbrăcat în straie medievale, a ținut cuvântarea de deschidere, care reprezintă și o asumare colectivă a promisiunii de a continua acest eveniment care a devenit un fenomen național, cu renume internațional. Apoi, el a dat cuvântul principalilor factori de decizie care au făcut posibil acest festival, inclusiv prin asigurarea finanțărilor necesare - președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, și primarul Sucevei, Ion Lungu.

Împreună cu aceștia, pe ziduri s-au aflat și parlamentarii Ioan Balan și Bogdan Gheorghiu, prefectul Alexandru Moldovan și administratorul public al județului, Irina Vasilciuc.

Atât la începutul luărilor de cuvânt, cât și la finalul acestora s-au făcut auzite puternice salve de împușcături, trase de pe zidurile Cetății.

Aproape 20 de milioane de euro, investiții atrase în Cetatea Sucevei

Discursul președintelui CJ Suceava, Gheorghe Flutur, la final de mandat, a însemnat și un scurt bilanț al realizărilor care au făcut posibil festivalul:

„Am venit cu bucurie la a 18-a ediție a Festivalului Medieval din Cetatea de Scaun a Marelui Ștefan. Mă leagă în cele 3 mandate cele 10 ediții ale acestui festival, pentru că două nu s-au putut ține. Vă aduc aminte de inundațiile din 2010 și pandemia din 2022. Totuși Suceava rămâne cunoscută în lumea turistică, în calendarul cultural, cu acest festival medieval. Nu se putea face dacă nu aveam cele mai mari investiții din ultima sută de ani. 14 milioane de euro a fost proiectul european pentru consolidarea Cetății de Scaun și alte 5 milioane de euro care sunt astăzi în lucru - vedeți schelele pentru consolidarea șanțului, podul și mâna curentă pe care vă sprijiniți. Sunt investiții făcute de Consiliul Județean Suceava și Muzeul Bucovinei ca dumneavoastră și turiștii să aveți și să avem evenimente în Cetatea Sucevei. Da, asta ne-a lăsat marele Ștefan. Va trebui să-l urmăm în multe domenii. Unul dintre ele este acela că Cetatea Sucevei trebuie să unească, trebuie să ne adune, trebuie să ne simțim bine, trebuie să fim mândri că suntem suceveni, că suntem români. Și invit turiștii să viziteze frumoasa Suceava, aici, unde avem evenimente unice. 550 de participanți din 7 de țări. Foarte mulți și le mulțumesc că au venit aici, le mulțumesc călăreților care au venit cu cai și apreciez mult efortul. Aseară, o Suceava vie, mișcată, emoționantă a putut fi văzută pe site-uri și pe televiziuni. Vă doresc să aveți un eveniment plăcut. Vă urez succes, petrecere frumoasă, mulțumesc tuturor celor care sprijină această superbă acțiune”.

Ion Lungu: „Festivalul Medieval este principalul eveniment în strategia de turism a orașului nostru”

Un discurs care a amintit de primele ediții ale festivalului și de cele făcute pentru a deveni posibil a avut și primarul Sucevei, Ion Lungu, aflat de asemenea pe final de mandat:

„În calitate de primar al municipiului Suceava vă spun un sincer bun venit la Suceava. Să vă simțiți bine la Suceava și în frumoasa Bucovină. A spus aici domnul director Emil Ursu că am fost de la prima ediție, am participat ca primar în funcție, iar ca municipalitate suntem principalul finanțator al acestui eveniment, inclusiv la această ediție. Este un lucru extraordinar pentru că este cel mai mare festival medieval din România, poate și din Europa de Est. Îmi aduc aminte că în anul 2006 am avut de făcut o alegere - între a moderniza Cetatea de Scaun a Sucevei și a face un Aqua Park la vremea respectivă. Am mers pe ideea să reabilităm Cetatea de Scaun a Sucevei, am făcut documentația, am depus-o, s-a aprobat și în colaborare cu Consiliul Județean, care deținea partea de patrimoniu, noi avem terenul, am reabilitat-o în cinci ani și iată că și astăzi se întâmplă aceste reabilitări în continuare. Este un lucru extraordinar ce se întâmplă la Suceava. Festivalul Medieval este principalul eveniment în strategia de turism a orașului nostru. Mă bucur că în această perioadă, când este Luna Diasporei, când vin foarte mulți suceveni acasă și mulți români acasă din străinătate, de la muncă, avem această posibilitate. Și parada de aseară a fost extraordinară, foarte mult apreciată și așteptată de suceveni și de cei care ne vizitează orașul, iată că va continua în aceste zile și am convingerea că va fi un festival foarte frumos, cu foarte multe evenimente, multe surprize pregătite de domnul Emil Ursu, pe care îl felicit. Este tânăr și neliniștit și eu mai glumesc cu el. Emil are foarte multe idei și îi spun: <Emil, tu au foarte multe idei, dar noi nu mai avem bani>. Dar îl felicit pentru că întotdeauna vine cu ceva nou la acest festival și lucrurile ies așa cum trebuie. În numele comunității sucevene, în calitate de primar al municipiului Suceava, vă doresc ședere cât mai plăcută aici, la Suceava. Să vizitați frumoasa Bucovină și să dea Dumnezeu să ne vedem sănătoși la ediția cu numărul 19. Mult succes!”

În continuare, până duminică, 18 august, vizitatorii Cetății Suceava vor avea parte de dansuri, lupte, turniruri cu cai, spectacole cu focuri, menestreli, cavaleri și frumoase domniţe, ateliere, teatru și muzică medievală, în cadrul a 200 de spectacole, precum și multe alte surprize, pentru toate vârstele.