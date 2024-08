Cifre care spun multe

Analiza de bilanț privind primul semestru din 2024 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava arată că în primele 6 luni s-a intervenit la peste 7.510 situații de urgență, majoritatea fiind cazuri de asistență medicală și prim ajutor calificat.

Cifrele privind numărul de intervenții la accidente rutiere și incendii spun multe despre aceste problematici, care au ajuns la ordinea zilei.

În primele 6 luni ale anului, pompierii militari au intervenit la 323 de sesizări privind accidente pe căi de comunicație rutiere sau feroviare din județ – media fiind de 1,77 accidente pe zi. Aici intră toate intervențiile la accidente, și cele grave dar și cele mai puțin grave.

Tot în cele 6 luni, în județ s-a intervenit cu echipaje specializate la 538 de incendii (inclusiv cele de vegetație uscată).

Media rezultată aici este de 2,95 incendii pe zi, așadar foarte aproape de o medie de 3 incendii pe zi.

Sunt cifre mari, fără îndoială, în spatele lor ascunzându-se multe drame.

Tot în cifre seci, din punct de vedere al impactului negativ generat de situațiile de urgență, în primele 6 luni ale anului s-au înregistrat 47 de victime, din care 25 de persoane decedate și 22 rănite.

Doar din incendii au rezultat 22 de victime, din care 7 decedate și restul cu diferite tipuri de arsuri.

ISU Suceava stă bine spre foarte bine la capitolul ambulanțe și poate gestiona creșterea numărului de solicitări

Referitor la aceste date și cifre, colonelul Costică Ghiață, inspectorul-șef al ISU Suceava, a arătat că numărul de intervenții la situații de urgență a crescut de la an la an.

„Solicitările sunt în creștere de la an la an, la mai toți indicatorii, undeva la 10%. Dar, o spun cu toată responsabilitatea, suntem pregătiți să facem față situației, avem resursele necesare”, a declarat colonelul.

El a subliniat că dotarea pe componenta ambulanțe SMURD este ”una bună spre foarte bună”, ambulanțele fiind în stare bună de funcționare și existând rezerve operative care acoperă astfel și perioadele nefiresc de aglomerate.

ISU Suceava are ca tehnică de intervenție 18 ambulanțe tip B2 operative (8 operative în rezervă), 2 ambulanțe TIM tip C operative, 3 autospeciale de transport personal și victime multiple operative, o ambulanță TIM tip C pentru transport peroane cu risc biologic, 3 autospeciale de descarcerare ușoară, o autospecială de descarcerare grea, plus autospecialele de stingere cu apă și spumă, cu modul de descarcerare și prim ajutor medical.

ISU Suceava, în așteptarea operaționalizării unui echipaj aerian la Câmpulung Moldovenesc

Colonelul Ghiață a mai subliniat că speră ca până la finalul anului să se va concretizeze operaționalizarea echipajului aerian SMURD de la Câmpulung Moldovenesc, ceea ce ar aduce un mare plus pentru toată zona de munte.

Coordonarea medicală se face de la nivel de Serviciu de Ambulanță Județean, unde un medic stabilește resursa medicală care pleacă spre o intervenție, funcție de gravitatea ei.

ISU Suceava are în subordine 5 detașamente de pompieri (în municipii), 5 gărzi de intervenție și 3 puncte de lucru, cu o acoperire bună a județului și a zonelor mai vulnerabile.

Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare - SMURD este compus din 258 de paramedici SMURD (personal cu pregătire medicală).