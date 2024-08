Pericole în trafic

Așa cum polițiștii știu deja, acțiunile de control trafic nocturne, mai ales în weekenduri, se lasă aproape întotdeauna cu depistarea unor șoferi băuți, abia plecați de prin crâșme ori pur și simplu ieșiți la plimbare după ce consumă alcool.

Un tânăr băut la volan a fost depistat de un echipaj de poliție de la Rădăuți care se afla în serviciu de patrulare și care s-a sesizat cu privire la faptul că șoferul unui Peugeot a virat stânga prin fața lor, fără a acorda prioritate.

S-a întâmplat în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 02:20, când un echipaj de la Compartimentul Rutier Rădăuți, alături de un echipaj de la ”Ordine Publică”, acționau în municipiu chiar pe linia depistării șoferilor băuți.

Pe strada Ștefan cel Mare, în dreptul cafenelei Krew, șoferul unui autoturism marca Peugeot, care se deplasa dinspre centrul municipiului, a schimbat direcția de mers spre stânga pentru a pătrunde într-o parcare, fără a acorda prioritate de trecere autospecialei de poliție.

Echipajul a reacționat și l-a oprit pe șofer pentru verificări.

La volan era un localnic în vârstă de 26 de ani, singur în mașină, care a fost supus la verificarea cu aparatul etilotest.

Aparatul a indicat o alcoolemie de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat, tânărul fiind condus la Spitalul municipal Rădăuți, unde i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei de sânge.

Conform procedurilor, având în vedere alcoolemia, în baza rezultatului în aerul expirat, tânărul s-a ales deja cu dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului.

În aceeași noapte, la ora 03:30, și echipajul care acționa pe DN 17A, în comuna Marginea, a depistat un șofer băut, după o scurtă urmărire.

Polițiștii din echipajul comun de la Marginea și Gălănești a efectuat semnal de oprire șoferului unui Audi A6, care se deplasa spre centrul comunei Marginea.

Șoferul nu a respectat semnalul de oprire și a virat la stânga, pe un drum secundar, până în incinta unui service, unde a fost blocat de mașina de poliție.

La volan era un localnic care a declarat că nu a respectat semnalul de oprire pentru că.... este băut.

Mărgineanul avea concentrația de 0,82 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat, alegându-se și el cu dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” și fiind dus la spital, unde i s-au recoltat probele biologice care vor da rezultatul probă la dosar.