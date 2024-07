Competiție

Un caricaturist din Japonia, Raita Ohtani,a obținut Premiul I și 500 de euro la concursul de Grafică Satirică „Bucovina”, ediția a XVIII-a. Premiul al II-a, în valoare de 300 de euro, a fost obținut de polonezul Dariusz Dabrowski. Premiul al III-lea și 100 de euro vor ajunge la caricaturistul din China Fan Lintao. Caricaturistul Ovidiu Ambrozie Bortă BOA ne-a spus că caricaturiștii care au obținut mențiuni provin din Franța, Iran, Israel, Peru, România (Mihai Ignat), Turcia, Ucraina.

Juriul expoziției, alcătuit din Mihai Pânzaru PIM – caricaturist, George Licurici – caricaturist şi Ovidiu Ambrozie Bortă BOA - caricaturist, a stabilit câștigătorii din acest an, selectând circa 100 de lucrări pentru expoziție.

Vernisajul Expoziției Internaționale de Grafică Satirică „Bucovina”, ediția a XVIII-a, a avut loc vineri, 19 iulie 2024, în Foaierul Muzeului de Istorie Suceava și aceasta va putea fi vizitată până pe 31 august 2024. Intrarea este liberă.

Directorul Muzeului Național al Bucovinei, dr. Emil Constantin Ursu, a spus la deschiderea vernisajului că „un salon ajuns la majorat nu este puțin lucru, iar acest salon este organizat în muzeul nostru, de 18 ani, grație colegului nostru Ovidiu Ambrozie Bortă, cel care an de an are grijă de două evenimente internaționale: este vorba de Salonul Internațional de Grafică Satirică <Bucovina> și de un concurs de fotografie, un alt Salon internațional, <Bucovina Mileniul III>, salon care și-a schimbat în ultimii ani patronajul, și bine a făcut, pentru că s-au adunat mai mulți fotografi, de mai bună calitate”.

Expoziția va avea și un catalog, ceea ce înseamnă „o urmă a salonului sucevean”. „Saloanele vin și pleacă, afișele se păstrează sau nu, dar cărțile rămân în biblioteci, în colecții private, și peste ani pot vorbi despre existența unui eveniment”, a mai completat Emil Ursu.

Ovidiu Ambrozie Bortă BOA, care s-a ocupat de organizarea expoziției, a mai completat că tema de participare din acest an a fost „Building”. „315 artiști graficieni, din 56 de țări, au trimis aproximativ 1.000 de lucrări de grafică satirică. Expoziția Internațională de Grafică Satirică <Bucovina>, ediția a XVIII-a, este un proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava și organizat de Muzeul Național al Bucovinei”, a completat caricaturistul.

La vernisaj au fost prezenți și Mihai Pânzaru PIM – caricaturist, George Licurici – caricaturist, care au îndemnat publicul să vină și să viziteze expoziția, pentru că are ce vedea, umor de calitate de pe mapamond.

Am mai aflat de la organizatori că publicul poate să urmărească în curând catalogul virtual al expoziției, ce va cuprinde cele mai bune lucrări, fiind considerat cartea de vizită a oricărei competiții de gen. Catalogul virtual va fi postat pe pagina de web a Muzeului Național al Bucovinei – www.muzeulbucovinei.ro.