Proiectul EduSport for all

Fundația Te Aud România a implementat, în perioada 1 septembrie 2023 – 30 iunie 2024, proiectul EduSport for all, în strânsă colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, având ca scop principal promovarea sportului de masă în comunitate și creșterea impactului social al acestuia.

De acest proiect au beneficiat direct 66 de profesori și instructori sportivi, care predau unui număr de aproximativ 9.000 de copii, sub formă de ore de educație fizică sau în cadrul grupurilor școlare sportive.

Proiectul EduSport for all a fost conceput ca o platformă de schimb de cunoștințe și experiență în domeniul sportiv, având în centrul său o schemă de mobilitate în Irlanda, susținută prin programul ERASMUS+, acțiunea KA182. În cadrul acestei scheme, nouă profesori de educație fizică și sport, antrenori și tehnicieni sportivi din județul Suceava au avut oportunitatea unică de a învăța și de a colabora cu specialiști din Irlanda, una din țările de top în dezvoltarea rugby-ului.

„Irlanda este recunoscută pentru performanțele sale în jocul de rugby, iar pentru noi a fost o oportunitate extraordinară. Am avut șansa de a observa și de a participa direct la metodele de antrenament și de dezvoltare a sportului, de la nivel de copii și juniori până la seniori. Un aspect remarcabil al acestei experiențe a fost profesionalismul și structura riguroasă a programelor de antrenament. Am învățat cum fiecare detaliu este planificat meticulos, de la încălzire până la tehnici de joc și strategii”, a declarat Marius Colțuneac, inspector de educație fizică și sport în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Suceava.

Dezvoltarea competențelor și metodologiilor de antrenare în jocul de rugby a micilor sportivi

Experiența trăită în Irlanda a fost succedată de organizarea a 5 ateliere cu participarea a peste 55 de profesori de educație fizică și sport din comunitatea suceveană. Aceste ateliere au avut ca scop transferul de cunoștințe dobândite în Irlanda către comunitatea locală a profesorilor de sport, contribuind astfel la dezvoltarea competențelor și metodologiilor de antrenare în jocul de rugby a micilor sportivi.

Oana Vasiliu, coordonator de proiecte al Fundației Te Aud România, a declarat că „schimbul de experiență facilitat prin programul ERASMUS+ cu una dintre cele mai importante țări în ceea ce privește educația și cultura rugby-ului înseamnă un câștig pentru întreaga comunitate suceveană, nu doar pentru profesorii care au fost prezenți în programul de mobilitate. Practic, aceștia s-au întors nu doar cu un model de urmat atât ca tehnici folosite, cât și cu informații valoroase în ceea ce privește organizarea și bune practici care se pot implementa fără investiții majore financiare”.

Proiectul a fost încheiat cu organizarea unui Turneu de Mini Rugby, care a reunit cei nouă profesori de sport, antrenori și tehnicieni sportivi ce au participat la mobilitate și copiii pe care aceștia îi antrenează. „Turneul de Mini Rugby a fost o demonstrație practică a cunoștințelor și abilităților dobândite și a avut rolul de a promova sportul de masă în rândul copiilor și tinerilor. EduSport for all marchează începutul unei colaborări și a unei viziuni pe termen lung pentru dezvoltarea sportului de masă la nivel regional, dar și național, construind punți între comunitatea sportivă suceveană și cea irlandeză, consolidând astfel rolul practicării jocului de rugby în formarea tinerelor generații. EduSport for all este un proiect implementat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, prin programul Erasmus+”, au mai transmis reprezentanții Fundației Te Aud România.