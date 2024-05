Candidat la Consiliul Local Suceava

Atât în politică, cât și în sport e nevoie de echipă. Din echipa candidatului PNL de primar al Sucevei, Lucian Harșovschi, face parte și Ciprian Anton, profesor-antrenor de educație fizică și sport - specializarea fotbal, care este atât director al Liceului cu Program Sportiv Suceava, cât și președinte al Asociației Județene de Fotbal Suceava.

De-a lungul timpului, Ciprian Anton a dovedit prin acțiunile sale că are spirit de echipă, este comunicativ, mereu dornic de afirmare, bun organizator de evenimente, profesor, antrenor și manager cu experiență.

Prin Asociația Județeană de Fotbal Suceava, Ciprian Anton organizează anual Cupa Moș Crăciun și Cupa Municipiului Suceava, ocupând funcția de manager regional al Federației Române de Fotbal pentru Interliga Națională, o competiție juvenilă adresată celor mai mici practicanți ai fotbalului.

Ciprian Anton și-a completat experiența managerială prin participarea constantă la simpozioane organizate de UEFA, atât în țară, cât și în străinătate, făcând parte și din corpul de observatori ai FRF pentru Liga a II-a din România.

“Pe lângă experiența în administrație, Lucian Harșovschi cunoaște problemele sucevenilor și sunt sigur că poate să le rezolve. Lucian este o persoană perseverentă, este o persoană dinamică, care reușește ca toate lucrurile care îi stau în putere să devină realitate.

Am încredere că sportul sucevean va avea viitor cu Lucian Harșovschi primar și sunt sigur că Suceava va avea o echipă de fotbal pe măsura așteptărilor sucevenilor, pentru că am văzut deja că Lucian vrea să construiască de jos, a avut deja discuții cu reprezentanții mai multor cluburi sportive de junior pentru a pune bazele viitorilor campioni”, consideră Ciprian Anton, care candidează pentru un nou mandat în Consiliul Local Suceava.

Prezența sa în echipa cu care vrea să se ocupe de administrarea Sucevei, în calitate de primar, a fost salutată de Lucian Harșovschi: „Îi mulțumesc lui Ciprian pentru că a acceptat să facem în continuare echipă pentru suceveni. Împreună vom reuși să aducem schimbarea de care orașul are nevoie. Pe 9 iunie Alegem Viitorul!”

Comandat de O.J. P.N.L. Suceava

Executat SC Interpress SRL

CMF: 21240015, Tiraj 2150