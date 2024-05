Inițiativă

Candidatul PNL pentru Primăria Suceava, actualul viceprimar Lucian Harșovschi, a declarat, vineri, la un miting electoral organizat în centrul municipiului, că în calitate de primar va susține continuarea tuturor proiectelor de dezvoltare începute, dar în același timp va veni cu o nouă viziune și o nouă mentalitate. În prezența liderului PNL, Nicolae Ciucă, și a președintelui PNL Suceava, Gheorghe Flutur, Lucian Harșovschi și-a prezentat programul electoral pentru mandatul de primar. „Încep prin a vă spune că Împreună reușim! Noi, toți cei care ne dorim binele acestei comunități. Am încredere și aveți încredere că Împreună reușim! De ce știu asta? Pentru că avem experiența necesară, pentru că avem echipa potrivită, pentru că știm exact ce avem de făcut din primul moment în care vom fi în funcție! Știm exact ce se poate face și știm exact ce avem de făcut, tocmai de aceea venim în fața sucevenilor cu proiecte realizabile”, a spus Harșovschi.

El a subliniat că are proiecte pentru fiecare sucevean în parte, de la mic la mare, care acoperă toate zonele de interes ale acestora. Astfel, Lucian Harșovschi a subliniat că având în vedere că „Suceava Întinerește” are în vedere mai multe proiecte importante, printre care două creșe și trei grădinițe noi, terenuri sintetice pentru toate școlile și o nouă bază sportivă, spații noi de joacă pentru copii, sensuri unice cu bandă dedicată transportului în comun și sistematizare rutieră inteligentă, transport public ecologic metropolitan, modernizarea Sucevei de la scara blocului, parcări supraetajate în toate cartierele orașului, o nouă legătură rutieră între cartierele Burdujeni și Ițcani, precum și un nou acces în cartierul Obcini, o sală polivalentă și un aquapark, parcul Șipote și reabilitarea parcului Mărășești, un oraș verde prin plantarea a 100.000 de copaci în primele 365 de zile de la preluarea mandatului, dar și crearea de noi locuri de muncă pe platforma industrială din zona Termica. El a mai adăugat că are în vedere și promovarea imediat a unor proiecte europene de 139 de milioane de euro.

Harșovschi: „Mă bazez pe toți sucevenii, mă bazez pe tinerii din municipiul Suceava, precum și pe toți cei care își doresc un oraș mai bun pentru copiii și nepoții lor”

Lucian Harșovschi mai spune că printre priorități se numără și construcția de blocuri ANL, promovarea de parteneriate pentru dezvoltarea orașului, cum sunt cele cu Universitatea sau Consiliul Județean, dar în primul rând parteneriatul cu sucevenii.

„Voi reprezenta legătura cu actuala administrație locală, continuitatea proiectelor bune începute, dar și schimbarea necesară, o nouă viziune, o nouă mentalitate și o rupere de ritm! Suntem pe drumul cel bun, dar mai avem lucruri de făcut! Sucevenii mă întreabă dacă Suceava este bolnavă, pentru că așa aud de la unii care vor să facă Suceava să arate ca un spital. Vă spun și vouă ce le-am spus și lor. Da, Suceava este bine, pentru că Suceava este formată din voi toți, oameni buni, oameni frumoși, oameni care iubesc acest oraș și care se implică. Mă bazez pe toți sucevenii, mă bazez pe tinerii din municipiul Suceava, precum și pe toți cei care își doresc un oraș mai bun pentru copiii și nepoții lor”, a declarat candidatul PNL pentru Primăria Suceava. El a mai arătat că Suceava întinerește nu este o modalitate de excludere, ci este modalitatea prin care ”integrăm noi viziuni și noi atitudini”.