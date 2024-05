Sprijin

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat, vineri, la Suceava, că liberalii vor câștiga alegerile din județul Suceava pentru că se prezintă în fața cetățenilor cu fapte și investiții concrete și, mai mult, județul și președintele Consiliului Județean este campion la atragerea de fonduri europene. Nicolae Ciucă a fost prezent la lansarea oficială a candidaturii liderului PNL Suceava, Gheorghe Flutur, pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean și a celor 114 candidați liberali pentru primăriile localităților sucevene. În debutul discursului său, liderul PNL a făcut referire la sloganul de campanie al lui Gheorghe Flutur, „Pe drumul cel bun!”. „Pe drumul cel bun, cu cel mai bun. Pe drumul cel bun cu cei mai buni. Cei mai buni aleși locali, cel mai bun președinte de consiliu județean, cel mai bun primar de municipiu, cei mai buni primari, toți 114”, a spus Ciucă. El a ținut să le spună celor câtorva mii de participanți la eveniment că în Bucovina se simte ca acasă, pentru că nașa sa de botez este de aici, din Capu Codrului, iar Bucovina este ca o casă pentru el, venind aici încă de când era copil.

Făcând referire la alegeri, Nicolae Ciucă a spus că familia PNL se va mări mult mai mult. „Și asta pentru PNL are aceste valori. PNL are sintagma națională în denumire. Asta înseamnă patriotism, legare de istorie, legare de credința noastră creștină, de tradiții, de tot ceea ce poate să reprezinte bun în neamul românesc. Eu sunt convins că prin aceste valori am venit în fața dumneavoastră nu să vă spunem vorbe goale”, a transmis liderul PNL. El a subliniat că liberalii pot să se prezinte demni în fața oamenilor pentru că administrațiile conduse de PNL sunt cele care au dezvoltat comunitățile, care au avut grijă ca toate oportunitățile și potențialul de care dispune fiecare localitate să poată să fie puse în valoare.

Nicolae Ciucă a mai declarat că administrația județeană liberală condusă de Gheorghe Flutur este un model pentru întreaga țară, fiind una dintre cele mai performante la nivel național.

Nicolae Ciucă: Gheorghe Flutur este cel mai bun președinte de consiliu județean

Președintele PNL a făcut referire și la viitoarea autostradă A8 care va ajunge la Suceava și Siret, el precizând că atunci când a fost prim-ministru, dar și după, a insistat și a urmărit împreună cu Gheorghe Flutur ca aceasta să treacă dincolo de Pașcani și să ajungă până la Siret. „Am insistat și ca autostrada A8 să înceapă și a început să fie construită. Am insistat ca drumul expres Suceava – Botoșani să fie de asemenea pus în execuție. De asemenea, Autostrada Nordului. Avem centura ocolitoare de la Gura Humorului. Avem toate aceste exemple care sunt înfăptuite”, a declarat Nicolae Ciucă. El a precizat că a ținut să vină la Suceava și pentru a-i mulțumi personal primarului Ion Lungu pentru tot ceea ce a făcut pentru municipiul Suceava și pentru înțelepciunea de care a dat dovadă atunci când a luat decizia să îi creeze culoar „viitorului primar al Sucevei”, Lucian Harșovschi.

El i-a mulțumit în mod special și lui Gheorghe Flutur, despre care a spus că este cel mai bun președinte de Consiliu Județean. „Îi mulțumesc domnului Flutur pentru că împreună cu echipa PNL Suceava au reușit să găsească echilibrul și să creeze tot ceea ce înseamnă continuitate pentru proiectele viitoare și pentru ce înseamnă dezvoltarea în municipiul Suceava și în județ”, a declarat Nicolae Ciucă. El a mai subliniat faptul că județul Suceava, sub conducerea lui Gheorghe Flutur, este un campion la absorbția de fonduri europene. „Președintele PNL Gheorghe Flutur și primarii liberali au demonstrat că știu să planifice, să facă proiecte europene și știu să dezvolte comunitățile. Și îmi exprim încrederea că județul Suceava, filiala PNL Suceava este într-adevăr pe drumul cel bun. Este pe drumul cel bun cu cea mai bună echipă de primari. Este pe drumul cel bun cu cea mai bună conducere de filială, cu cel mai bun primar în funcție și cel mai bun candidat la Primăria Suceava, și este pe drumul cel bun cu cel mai bun președinte de filială și cel mai bun președinte al Consiliului Județean, domnul Gheorghe Flutur”, a afirmat liderul liberal. El a spus că este convins de faptul că după data de 9 iunie liberalii vor sărbători victoria în alegerile locale și vor continua proiectele și programele de dezvoltare a comunităților locale, de dezvoltare a României și de înfăptuire a unei Românii puternice în Europa.