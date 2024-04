Voluntariat: „Pentru prieteni”

Elevii clasei I de la Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” din Rădăuți, îndrumați de prof. Mirela Chidon-Frunză, s-au întâlnit joi, 4 aprilie 2024, cu copiii de la Centrul Social „Maria Ward” Rădăuți, coordonați de sora Luiza Tutuianu, reprezentantă a Congregatio Jesu.

Copiilor din centrul social le-au fost dăruite pachete formate dintr-o carte captivantă și o ciocolată, scopul întâlnirii, după cum a spus prof. Mirela Chidon-Frunză, fiind promovarea lecturii și cultivarea implicării civice, a responsabilității sociale și a toleranței, concepte fundamentale ale democrației.

Activitatea a constat în conștientizarea rolului educativ al lecturii în formarea caracterului viitorilor adulți. Micii școlari le-au prezentat, pe rând, copiilor din centrul social conținutul cărților oferite, aventurile captivante și personajele inedite din aceste cărți. „Asocierea cu ciocolata primită de fiecare copil a fost una de natură să le transmită mesajul de a deschide o carte cu aceeași plăcere și curiozitate cu care deschid o ciocolată, unica diferență fiind aceea că o carte reprezintă un beneficiu pentru minte și suflet”, a completat profesoara îndrumătoare, care a precizat că acțiunea se înscrie în cadrul Proiectului „4/4 For Friend”.

Toți participanții au primit certificate de voluntari și au programat deja următoarea activitate ce va avea loc în cadrul parteneriatului dintre cele două instituții, activitate ce își propune eliminarea barierelor sociale prin implicarea copiilor în activități civice în cadrul comunității educaționale locale.

Vă reamintim că Ambasada SUA în România, împreună cu American Councils for International Education, organizează, în acest an, a VI-a ediție a Proiectului „4/4 Pentru Prieteni”, constând în 10 zile de implicare civică, în perioada 1-10 aprilie 2024. „Sub mottoul <Întrebarea cea mai stringentă și importantă a vieții este: Ce faci pentru ceilalți?> (Dr. Martin Luther King Jr.), proiectul îi îndeamnă pe participanți să se implice în activități dedicate comunității și faptelor bune”, a concluzionat coordonatoarea grupului de copii de la Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” din Rădăuți.