Echipă

Medicul stomatolog Alexandru Maier s-a alăturat echipei candidatului PNL pentru Primăria Șcheia, Alin Rusu, și va candida pentru Consiliul Local al acestei comune.

Liderul PNL Șcheia, Alin Rusu, a precizat că venirea medicului Alexandru Maier în echipa PNL va fi un câștig pentru acest partid, acesta urmând să își aducă aportul în proiectele pentru dezvoltarea serviciilor medicale pentru cetățenii comunei.

„Mă bucură faptul că Alexandru Maier a decis să se alăture echipei PNL și mie, ca și candidat pentru funcția de primar al comunei Șcheia.

Alexandru Maier este medicul care are grijă de dinții cetățenilor din Șcheia și în special a celor de vârsta a treia.

Și asta pentru că pe lângă clinica sa privată, Alexandru Maier are un cabinet în Șcheia, acolo unde face foarte mult bine cetățenilor. Am dorit să îl am alături de mine pentru că este tânăr, are viziune, iar pe lângă medic este și un antreprenor de succes.

Avem nevoie de astfel de oameni care să vină cu idei noi și planuri noi, inclusiv în domeniul medical.

Și asta pentru că ne dorim să promovăm proiecte pentru a deschide clinici, dispensare în fiecare sat, localitate din comuna Șcheia.

Acum avem în implementare proiectul pentru un centru medical integrat în Mihoveni și vrem să realizăm astfel de proiecte pentru dezvoltarea serviciilor medicale de calitate în toate satele.” a spus candidatul PNL pentru Primăria Șcheia.

La rândul său, medicul Alexandru Maier, a precizat că a decis să se alăture echipei PNL din Șcheia și lui Alin Rusu deoarece consideră că este nevoie de o implicare mai mare a tinerilor în politică și în administrație. „Noi, tinerii, nu am intrat în politică pentru că vrem un loc de muncă.

Noi avem un loc de muncă, venim din mediul privat și dorim ca experiența noastră să fie transferată în administrația publică.

Și cum am văzut și la alte alegeri, la unii din celelalte partide politice, au intrat în politică și au candidat doar pentru a-și găsi anumite funcții în primăria Șcheia”, a spus Alexandru Maier.

Acesta a fost completat de Alin Rusu, care a subliniat faptul că echipa sa de candidați pentru Consiliul Local Șcheia este formată din specialiști, oameni care cu o situație economică bună, care își doresc o dezvoltare reală a comunei prin folosirea fondurilor la investiții, care să crească nivelul de trai al cetățenilor.

„Majoritatea celor din echipa mea de consilieri vin din mediul privat. Sunt și gospodari care vin din vatra satului, antreprenori sau fermieri, dar și dintre cei care au venit să locuiască în Șcheia.

Avem economiști, medici și specialiști în multe domenii de activitate, oameni care nu depind de o funcție publică pentru că, în primul rând, au o poziție socială și o situație economică create prin munca lor.

Fiecare localitate din Șcheia va fi reprezentată în Consiliul Local și țin să precizez că alături de mine am oameni cu care am făcut proiecte și care acum sunt în derulare în Șcheia sau care au fost finalizate.

Vorbim aici de proiectul pentru apă și canalizare din Mihoveni care este finalizat și de care cetățenii beneficiază deja, dar și de proiectul pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare care se implementează acum în Sf. Ilie și Șcheia, cu o valoare de 28 de milioane de euro, finanțat din fonduri europene.

Și vreau să amintesc și de un proiect care este finalizat și pe care eu l-am adus și aici vorbesc de reabilitarea și restaurarea mănăstirii din Sf. Ilie, ctitorie a lui Ștefan cel Mare, în valoare de 5 milioane de euro”, a declarat Alin Rusu.